Leo Luzar: Uvidíme Merkelovou v čele největší společnosti Ruska?

Putinovi se bude po Merkelové stýskat, až německá kancléřka opustí svůj post. Ruský prezident to řekl před dnešní rozlučkovou návštěvou kancléřky v Moskvě. 20.08.2021, Sputnik Česká republika

Ať už se vztahy obou lídrů skládaly jakkoliv, skutečnost vzájemného zájmu, možná můžeme říct sympatie, byla vidět. Taková nálada bude i na rusko-německých jednáních v Moskvě 20. srpna, oznámil Sputniku poslanec za KSČM Leo Luzar.Leo Luzar: Německá kancléřka Angela Merkelová vyrazila na svou poslední zahraniční cestu v roli nejmocnější ženy Evropy. 26. září 2021 jsou v Německu parlamentní volby a jak již kancléřka oznámila, hodlá svou politickou kariéru ukončit. A končí věru ve velkém stylu. Jede překvapivě navštívit vůdce velmoci, která se v posledních letech stala opět nepřítelem č. 1 pro administrativu USA. A tak samozřejmě velká část Evropy spojená prstencem moci v rámci NATO troubí do útoku.Rusko je jistě zemí mnoha problémů, ale jak se ukazuje i velkých příležitostí. A tak německy průmysl čile využívá svého vlivu a tento velký trh obsazuje a zaplňuje uvolněná místa po státech, které vzaly smrtelně vážně sny Donalda Trumpa a raní bolehlav Joe Bidena. A tak na pultech ruských obchodů a v halách továren vidíme nejmodernější stroje a zboží Made in Germany a již ne Made in EU nebo Made in Czech Republic. Proč taky, když jak nám ukazuje historie, Vladimír Putin drží slovo a pro Německo měl vždycky slabost. Nord stream 2, ta trubka na dně moře je společný cíl obou a nenechte se mýlit, že protestujícím Američanům jde o lidská práva Navalného či tranzitní poplatky pro Ukrajinu anebo dokonce o Krym a Donbas.USA jsou v prvé řadě obchodníci a moc dobře si spočetli, jak bude Evropa díky Green Deal závislá na plynu. Miliony krychlových metrů plynu z Ruska znamená miliardy eur, které nebudou v amerických rukou. Zde platí zlaté heslo dolaru, monopol na „břidlicový plyn” a vidíme to na dlouhodobé snaze vytvořit v Polsku přečerpávací terminál zásobující Evropu. I když si možná myslíte opak, zkuste si odpovědět na otázku, zda aktuální útěk z Afghánistánu a trvalá okupace Iráku nesouvisí třeba více s ropou než lidskými právy tamních občanů.Zajímavá také bude následná návštěva kancléřky na Ukrajině…Ta se cítí zřetelně zrazena ve svém tažení proti Rusku, místo masivní podpory ze zahraničí rostou na Ukrajině vnitrostátní problémy. Ty jsou viditelné hlavně všude přítomnou korupci v nejvyšších patrech politiky a rostoucím nacionalismem spojeným s bojovníky polovojenských geril batalionu Azov. To spolu se stále klesající životní úrovní většiny občanů Ukrajiny a bohatnutím oligarchů vytváří velice nebezpečnou výbušnou směs. A tak bude asi tato návštěva paní Merkelové vedena v duchu hodné a uklidňující „bohaté tetičky ze západu”. Sice jsem vás připravila o velké peníze ve prospěch Německa a také o iluze ze západu, ale prosadím pro vás …A toho „ale“ se trochu bojím, protože jediné, po čem většina Ukrajinců volá, jsou otevřené hranice směrem na západ a další vlnu migrace opravdu nechci.Ale vraťme se k setkání Merkelová a Putin.To bude mít dvě roviny. První souvisí s volbami v Německu a snahou kancléřky podpořit CDU-CSU. Již více měsíců za sebou jsou kormidelníci německého průmyslu a hlavní podporovatelé kancléřky v depresi a nutně potřebují optimistický impuls. Výsledky této větve rozhovorů ale uvidíme později a spíše v růstu německé ekonomiky než na obrazovkách televize. Druhá a mediálně zajímavější větev rozhovorů bude osud minských dohod. Rusko opakovaně tlačí na jejich dodržování jako řešení problému. Ukrajina to vidí jinak, a tak může i zaznít pokus oživit dohody a vytvořit třeba Minsk 2. Teda spíše v názvu bude nějaké jiné město, protože je momentálně Lukašenko na indexu a již nebude snaha jej na mezinárodním poli městem Minsk zviditelňovat. Také s tím může souviset obava ze strategického sbližování Ruska a Běloruska. A je za tím určitě i snaha vyvolat tímto setkáním s Putinem tlak na prezidenta Lukašenka. Objevil totiž bolavé místo EU v protikladu pokryteckých slov. Podporujeme lidská práva a vítáme ohrožené migranty, ale nechte si je u sebe v Bělorusku. Nedovolte jim chodit k nám, teda mimo Bělorusů, ti jsou dnes vítání protože mají úkol kritizovat.Každopádně se ale jedná o významnou zahraniční cestu v době končícího mandátu Angely Merkelové, a tak bych na závěr rád připomenul jméno Gerhard Schröder. Tento významný německý politik a kancléř Německa v letech 1998-2005 po konci své politické kariéry zakotvil u ruské ropné společnosti Rosněfť a je předsedou akcionářů konsorcia Nord Stream AG. Ruská stopa v německém průmyslu je tudíž tradiční a velmi viditelná, takže se třeba i dočkáme Angely Merkelové jako šéfky největších ruských firem. Tak to dopadá v globálním kapitalismu, když jde někomu o business, musí ideologie nebo lidská práva stranou.

