Média: Španělsko nedovolilo ruským válečným lodím zakotvit v přístavu

Ministerstvo zahraničí Španělska nedovolilo ruským válečným lodím zakotvit v přístavu Ceuta na severním pobřeží Afriky, uvádějí noviny Pais. 20.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací redakce ruská strana žádala o povolení k zakotvení v Ceutě od 18. do 20. srpna pro velkou protilodní loď Viceadmirál Kulakov a pro remorkér Altaj.Podotýká se, že španělské ministerstvo obrany nevidělo žádné překážky pro vydání povolení, ale španělské ministerstvo zahraničí dodatečně požádalo Moskvu a konečný cíl plavby. Noviny předpokládají, že ministerstvo se tím chtělo vyhnout nějaké konfliktní situaci, která by byla spojená s trasou ruských lodí. Když španělské ministerstvo nedostalo odpověď, žádost odmítlo, píší noviny.V článku se píše o politickém charakteru tohoto rozhodnutí, které první řadě ovlivnila pozice Madridu jako budoucího organizátora summitu NATO na jaře v roce 2022.Na začátku roku 2017 Španělsko do přístavu v Ceutě nepustilo ruskou skupinu lodí v čele s těžkým letadlovým křižníkem Admirál Kuzněcov, která směřovala do Sýrie. Tehdy podle zpráv Ministerstva obrany RF španělská strana dala na srozuměnou, že kvůli tlaku ze strany USA a NATO je kotvení ruských lodí v Ceutě nežádoucí.Palba na ruské loděVelitel amerického námořnictva v Evropě a Africe admirál Robert Burke prozradil, v jakém případě zahájí síly NATO palbu na ruské lodě v Černém moři.Když cizí letadlo proletí v blízkosti torpédoborců NATO, pak se podle vojenského důstojníka velitelé sami rozhodnou, zda se připravuje k útoku, nebo ne.Jak admirál upřesnil, ruské námořnictvo neustále doprovází lodě NATO operující v regionu. Podle něj jsou tyto interakce většinou bezpečné a profesionální.Poznamenal, že Rusko do značné míry modernizovalo své ozbrojené síly, zejména ponorky, a poučilo se také z amerických válek v Iráku a Afghánistánu.

