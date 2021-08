Ministerstvo zahraničních věcí RF označuje cvičení NATO na východním křídle za krátkozraké

https://cz.sputniknews.com/20210820/ministerstvo-zahranicnich-veci-rf-oznacuje-cviceni-nato-na-vychodnim-kridle-za-kratkozrake-15557256.html

„Takzvaná rotační přítomnost v Pobaltí a Polsku je ve skutečnosti trvalá přítomnost čtyř skupin praporu NATO na zemi, které dohromady lze přirovnat k úrovni zesílené motorizované pěší brigády s těžkou technikou,“ řekla Zacharovová na briefingu.Dokonce i na pozadí pandemie provádí aliance cvičení na východním křídle, a to i podle scénáře boje proti „srovnatelnému protivníkovi“, což má být Rusko, zdůraznila Zacharovová.Vedení NATO zároveň pokračuje v rozvíjení propagandistické teze o potřebě zadržovat Moskvu silou, uvedla Zacharovová.Protože se mnoho let sami soustředili a investovali obrovské prostředky do zajištění toho, aby se jejich posluchači a občané jejich zemí soustředili na jedinou údajnou hrozbu – na Rusko,“ řekla.V Bělorusku zaznamenali nárůst počtu cvičení NATO poblíž hranic republikyPočet cvičení NATO konaných poblíž hranic Běloruska se za posledních pět let zdvojnásobil, uvedl státní tajemník běloruské bezpečnostní rady generálporučík Alexandr Volfovič.Rusko v posledních letech upozorňuje na bezprecedentní aktivitu NATO podél svých západních hranic. NATO rozšiřuje iniciativy a nazývá to „zadržováním ruské agrese“. Moskva opakovaně vyjadřovala znepokojení nad nárůstem aliančních sil v Evropě. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov již dříve prohlásil, že Rusko pro nikoho nepředstavuje žádnou hrozbu, ale nebude přehlížet akce, které jsou potenciálně nebezpečné pro jeho zájmy.

