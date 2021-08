https://cz.sputniknews.com/20210820/pokud-eu-bojuje-proti-dezinformacim-proc-europoslanci-siri-hoaxy-pta-se-blaha-sefa-ep-15566313.html

Pokud EU bojuje proti dezinformacím, proč europoslanci šíří hoaxy, ptá se Blaha šéfa EP

Ve čtvrtek dvojice europoslanců z Progresivního Slovenska Martin Hojsík a Michal Šimečka vyzvali frakci socialistů v Evropském parlamentu, aby ze svých řad vyloučila stranu Směr-SD. Důvodem má být její údajná spolupráce s krajně pravicovou slovenskou stranou Mariana Kotleby ĽSNS.Podle Blahy však oba europoslanci záměrně šíří dezinformace a jeho partaj s radikály nespolupracuje. Blaha tvrdí, že „intriky“ Hojsíka a Šimečky jsou „učebnicovým hoaxem“ a vyzval Sassoliho, aby je upozornil na to, že „je nehodné jejich postavení, aby šířili dezinformace a lži“.Slovenský poslanec upozorňuje, že celonárodní protest, který svolává Směr-SD na 1. září do Košic, neorganizuje s fašisty, jak tvrdí zmínění dva europoslanci. Navíc nejde o demonstraci proti očkování.Protest se podle něj koná proti prezidentce Zuzaně Čaputové, která byla kdysi spolustraničkou obou europoslanců, za to, že „zmařila referendum o předčasných volbách“. Dále budou „protestovat proti nenávisti, která se strhla ve slovenské společnosti proti neočkovaným lidem, které pravicová vláda diskriminuje a zastrašuje“.Proti nařčení ze spolupráce s fašisty se Blaha důrazně ohradil. Zdůraznil, že demonstrace se mohou zúčastnit všichni Slováci.Přitom údajnou spolupráci Směru-SD s fašisty dokládají fotografií, na které stojí Blaha vedle Kotleby. Blaha zopakoval, že se s ním náhodně setkal na demonstraci před parlamentem, kde se ho Kotleba ptal na aktuální hlasování v Národní radě. „Slušně jsem mu odpověděl, promluvil si s protestujícím lidem a šel do práce,“ vysvětlil okolnosti vzniku fotografie Blaha.Připomeňme, že Šimečka a Hojsík adresovali dopis europoslancům, aby vyvodili důsledky ze spolupráce strany Směr-SD s fašistickými stranami Kotleba-ĽSNS a Republika. Podle nich se rétorika nejvyšších představitelů strany Směr-SD, včetně předsedy Roberta Fica, čím dál více přibližuje rétorice krajní pravice.

