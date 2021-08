https://cz.sputniknews.com/20210820/putin-a-merkelova-hovorili-o-donbasu-afghanistanu-i-nord-stream-2-15565592.html

Putin a Merkelová hovořili o Donbasu, Afghánistánu i Nord Stream 2

Putin a Merkelová hovořili o Donbasu, Afghánistánu i Nord Stream 2

V Kremlu skončilo jednání Vladimira Putina s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, které trvalo téměř tři hodiny, informoval korespondent Sputniku. 20.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-20T20:31+0200

2021-08-20T20:31+0200

2021-08-20T20:31+0200

vladimir putin

rusko

německo

angela merkelová

afghánistán

alexej navalnyj

nord stream 2

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/15565799_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_b88139ac4da69a6c76592fec16314d78.jpg

„Naše dnešní jednání s paní federální kancléřkou probíhalo tradičně v konstruktivní, pracovní atmosféře. Podrobně, a to i za účasti delegací, jsme hovořili o stavu a perspektivách rozvoje rusko-německých vztahů, vyměnili jsme si názory na široké spektrum problémů,“ řekl Putin na závěrečné tiskové konferenci.AfghánistánJak uvedl ruský prezident, jedním z hlavních témat setkání byla situace v Afghánistánu. Podle jeho slov je nyní klíčovým úkolem zabránit teroristům ve vstupu do sousedních zemí pod rouškou uprchlíků.Merkelová s politováním upřesnila, že Tálibán* získal větší podporu, „než bychom si přáli“. Uznala, že Západ bude muset s tímto radikálním hnutím vyjednávat a „pokusit se zachránit ty, kterým jde o život, aby mohli opustit zemi“.UkrajinaNejvyšší státní představitelé se také dotkli tématu Ukrajiny. Ruský prezident poznamenal, že požádal Merkelovou, aby během její návštěvy Kyjeva 22. srpna ovlivnila úřady země, aby splnily všechny závazky vůči Donbasu.Vyjádřil naději, že Moskva bude moci pokračovat v dialogu s novým vedením Německa o urovnání konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny.Kancléřka zdůraznila, že normandský formát je jediným existujícím politickým mechanismem pro diskusi o kontroverzních tématech.Nord Stream 2Merkelová ve svém projevu také uvedla, že s ruským prezidentem jednala o tématu plynovodu Nord Stream 2 a dosažených dohodách o tomto projektu se Spojenými státy.Putin poznamenal, že po moři zbývá položit pouze 15 kilometrů potrubí, což znamená, že se projekt blíží k dokončení.NavalnyjV odpovědi na novinářovu otázku ohledně Alexeje Navalného Putin připomněl, že bloger nebyl odsouzen za politickou aktivitu, ale za trestné činy.Prezident vyzval k respektování rozhodnutí ruského soudu.Merkelová označila situaci s Navalným za „tíživou“ a zdůraznila, že ji bude Berlín sledovat.V závěrečné řeči Putin zdůraznil, že Merkelová bude v Moskvě vždy s radostí vítána, i když opustí svou funkci.Německé kancléřka zřejmě přijela do ruské metropole v tomto postavení naposledy. V září se budou konat volby do Spolkového sněmu, kterých se již nezúčastní.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210819/proc-ceska-vlada-vahala-s-evakuaci-z-afghanistanu-jak-by-mela-evakuace-spravne-vypadat-nazor-15552495.html

rusko

německo

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusko, německo, angela merkelová, afghánistán, alexej navalnyj, nord stream 2