Putin označil návštěvu kancléřky Merkelové za konstruktivní

Ruský prezident Vladimir Putin během setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou v Moskvě poznamenal, že existuje mnoho otázek, které vyžadují diskusi v... 20.08.2021

„Je před námi mnoho otázek, které vyžadují diskusi v osobním formátu, proto jsem přesvědčen, že to nebude jen návštěva na rozloučenou spojená s vaším rozhodnutím, že nebudete dále kandidovat na funkci spolkového kancléře, ale také návštěva s vážnou pracovní náplní,“ řekl Putin.Kancléřka Merkelová přiletěla v pátek do Moskvy na návštěvu, která pro ni bude v této funkci pravděpodobně poslední cestou do Ruska. V září se budou konat v Německu volby do Spolkového sněmu, kterých se Merkelová nezúčastní. Po setkání s Putinem navštíví Merkelová 22. srpna Kyjev. K tématům, o nichž se během návštěvy bude diskutovat, patří ekonomika, energetika, bezpečnost a naléhavé mezinárodní problémy.Putin daroval Merkelové kytici v růžové a bílé barvě. Jednání mezi prezidentem Ruské federace a kancléřkou Spolkové republiky Německo bylo zahájeno v Moskvě ve 14:07 hodin.Před zahájením jednání Merkelová rusky pozdravila ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova, který je jednání rovněž přítomen. „Dobryj děň,“ obrátila se na Lavrova.Během uvítacího projevu ruského prezidenta zazněl vyzváněcí tón, v první chvíli se zdálo, že nikdo neví, jak reagovat. Potom však Merkelová rychle vytáhla telefon z kapsy a evidentně ho vypnula nebo přepnula do tichého režimu. Putin se tvářil, že si ničeho nevšiml, a pokračoval ve svém projevu.V květnu 2018 Putin jednal s Merkelovou v Soči. Německý bulvární deník Bild publikoval článek, jehož autor považoval Putinovo gesto darovat Merkelové květiny za „jakýsi signál“ – podle názoru novináře není zvykem ve vážných politických kruzích dávat na schůzce květiny, je zvykem pouze si podat ruku. Prezidentův tiskový tajemník Dmitrij Peskov v této souvislosti poznamenal, že dávat květiny ženám je v Rusku znakem dobrých mravů, to jsou tradice, kterými se Putin řídí.

