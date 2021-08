https://cz.sputniknews.com/20210820/putin-s-francouzskym-prezidentem-macronem-projednal-situaci-v-afghanistanu-15557647.html

Putin s francouzským prezidentem Macronem projednal situaci v Afghánistánu

Prezidenti Francie a Ruska Emanuel Macron a Vladimir Putin se domluvili na koordinaci činnosti ohledně Afghánistánu, informuje Elysejský palác. 20.08.2021, Sputnik Česká republika

Telefonický rozhovor obou prezidentů proběhl ve čtvrtek a trval více než půl hodiny.V administrativě francouzského lídra také uvedli, že se prezidenti domluvili na koordinaci svých akcí.Demokracie nebudeZástupce radikálního hnutí Tálibán* Vahídulláh Hášimí prohlásil, že Afghánistán nebude demokracií, země bude spravována v souladu se zákony šaríi.„V zásadě nebude žádný demokratický systém (v zemi), protože tento systém nemá s naší zemí nic společného ... Nebudeme diskutovat o tom, jaký typ politického systému by měl být v Afghánistánu uplatňován, protože odpověď je i tak jasná. Je to zákon šaríi a hotovo,“ cituje Hášimího agentura Reuters.Situace v Afghánistánu se zvláště vyostřila v posledních týdnech, kdy Tálibán provedl rychlou ofenzívu po celé zemi a obsadil všechny hraniční přechody. Jedinou provincií, která není pod jeho kontrolou, je Pandžšír severovýchodně od Kábulu.15. srpna vstoupili ozbrojenci do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní opustil zemi, jak sám řekl, aby „zabránil masakru“. V noci na 16. srpna zástupce politického úřadu Tálibánu* Mohammad Naím prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě se v nejbližší době vyjasní.

Miner Peter Že by Francúzsku konečne došlo, že žiaden svetový problém sa nemôže riešiť bez Ruska ? - Dobré ráno! Ešte aby sa zobudili tí rôzni trpaslíci v EU naočkovaní protiruskou vakcínou, Európe to pomôže. 3

1

2021

