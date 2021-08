https://cz.sputniknews.com/20210820/sonda-do-situace-s-covidem-ministr-skolstvi-plaga-prozradil-detaily-testovani-ve-skolach-15558292.html

Sonda do situace s covidem. Ministr školství Plaga prozradil detaily testování ve školách

Připomeňme, že děti do osmnácti let budou mít od září hrazené preventivní testy na covid-19, zároveň na začátku školního roku proběhne testování žáků.Bartoň reagoval slovy, že minulý rok podmínky o zahájení školního roku také přišly v půlce srpna, tenkrát bylo ministerstvu vytýkáno, že to bylo pozdě. Zároveň poslanec po přečtení manuálu od ministerstva uznává, že tam není nic překvapivého a ředitelé škol se mohou bez problémů připravit. Bartoň zároveň souhlasí se samotným testováním.Podle ministra Plagy je obezřetnost na místě, protože jarní testování ve školách se čtyřiceti záchyty onemocnění na sto tisíc žáků hodnotí jako nemalou nálož. „Apeloval bych na rodiče, nic zásadního se neděje, není to o tom, jestli je vaše dítě zdravé, ale jaký je obraz společnosti, jako celá společnost chceme na podzim žít co nejvíce normálně,“ dodal.„To řešení, jak je ve vládním dokumentu popsáno, je blbé, ale osobně mě nenapadá lepší,“ uvádí Bartoň, naráží tím na sankce proti netestovaným dětem, které budou mít ve škole stále ochrannou roušku.Trasování ve školáchK tématu dodává, že na podzim by nemělo dojít k plošným opatřením a bude záležet na tom, jak se nákaza vyskytne v konkrétní škole. Bude se rozhodovat o zavření půl třídy, celé třídy nebo více tříd.Tento systém má smysl také podle Bartoně, podle něj loni bylo chybou, že nedocházelo k rychlé reakci.Bartoňovi zároveň chybí informace o tom, jestli se bude na žáka koukat stejně jako na ostatní, pokud se u něho v rodině objeví covid-19.Neuznávání protilátekNa včerejším kulatém stolu na ministerstvu zdravotnictví bylo rozhodnuto, že resort zatím nebude uznávat protilátky jako důkaz bezinfekčnosti. Podle slov ministr Adama Vojtěcha odborníci nedisponují dostatečným množstvím dat, aby bylo možné přirovnat protilátky k vakcinaci.Včera se na ministerstvu zdravotnictví České republiky konal kulatý stůl věnovaný tématu protilátek a jejich možnému uznávání jako důkazu bezinfekčnosti, jehož se zúčastnily přibližně dvě desítky odborníků, a to včetně epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly a infektologa Petra Smejkala.Náměstkyně pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková následně oznámila, že ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o tom, že zatím nebude uznávat hladiny protilátek jako potvrzení o bezinfekčnosti.

