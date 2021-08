https://cz.sputniknews.com/20210820/tehotna-lela-ceterova-ukazala-svou-fotku-v-trenkach-co-ty-modriny-prekvapene-se-ptali-fanousci-15566828.html

Těhotná Lela Ceterová ukázala svou fotku v trenkách. Co ty modřiny, překvapeně se ptali fanoušci

Těhotná Lela Ceterová ukázala svou fotku v trenkách. Co ty modřiny, překvapeně se ptali fanoušci

Již v dubnu modelka Lela Ceterová a její přítel, český bojovník smíšených bojových umění Karlos Vemola, oznámili, že čekají další dítě, v té době byla Ceterová těhotná již čtyři týdny. V následujících měsících slovenská kráska pravidelně těšila své fanoušky novými snímky a díky tomu její sledující na Instagramu mohli pozorovat, jak se vyvíjí její těhotenství.Tentokrát se Ceterová ukázala v trenkách, a to spolu se svou dcerkou Lili, obě přitom měly na sobě trenky od stejné firmy. Modelka zdůraznila, že se v tomto spodním prádle cítí velmi pohodlně, a to nehledě na těhotenství.Hned poté, co Ceterová zveřejnila svůj příspěvek, mnozí sledující začali vychvalovat postavu modelky, téměř všichni se v podstatě shodli na tom, že jí to velmi sluší.Mnozí sledující podotkli, že nehledě na to, že je Ceterová v 7. měsíci těhotenství, stále nemá velké bříško. Jedna z komentujících však zdůraznila, že hlavní je to, že jsou zdraví.Nebyly to však jenom trenýrky, dcera Ceterové, samotná modelka nebo její postava, které připoutaly pozornost fanoušků. Bylo těžké si nevšimnout několika modřin na nohou modelky.Lela CeterováLela Ceterová je slovenská playmate. Tato silikonová kráska je známá mimo jiné i svou zálibou v plastikách. Přirozeného na ní toho moc není, protože má silikonová ňadra, přifouknuté rty, upravený nos, čelo a má výplně v lícních kostech, prodloužené vlasy, umělé řasy a ráda vše zdůrazňuje také výstředním oblečením. Lela fotila také pro pánský časopis Playboy a věnovala se i modelingu, a to již od třinácti let.Jednatřicetiletá sexbomba je přítelkyní MMA zápasníka Karlose „Terminátora“ Vémoly, se kterým se seznámila přes Instagram. Pár má spolu malou dcerku Lily, která se narodila v prosinci 2019. Nyní čeká se zápasníkem dalšího potomka.

