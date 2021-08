https://cz.sputniknews.com/20210820/v-den-navstevy-merkelove-moskvy-uvalily-usa-sankce-kvuli-plynovodu-nord-stream-2-15567189.html

V den návštěvy Merkelové Moskvy uvalily USA sankce kvůli plynovodu Nord Stream 2

V den návštěvy Merkelové Moskvy uvalily USA sankce kvůli plynovodu Nord Stream 2

Sankce jsou uvaleny na dva Rusy a jednu ruskou loď v souvislosti s výstavbou plynovodu Nord Stream 2, sdělil americký ministr zahraničí Anthony Blinken. 20.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-20T22:59+0200

2021-08-20T22:59+0200

2021-08-20T22:59+0200

svět

usa

sankce

nord stream 2

protiruské sankce

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15169436_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_9ec11b974f0b378df5a9ca24f9fb596b.jpg

Podle Blinkenova prohlášení zveřejněného tiskovou službou ministerstva zahraničí předložilo ministerstvo americkému Kongresu zprávu, která „uvádí jednu ruskou loď a dva Rusy účastnící se (projektu - pozn.) plynovodu Nord Stream 2“.Podle jeho slov loď uvedená ve zprávě, stejně jako další ruské plavidlo účastnící se projektu, „budou identifikovány jako zablokovaný majetek jedné z uvedených osob“.Jména sankcionovaných Rusů a název lodě nejsou uvedeny.V pátek se v Kremlu setkali německá kancléřka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimir Putin. Mezi tématy jednání byl i plynovod Nord Stream 2.Spojené státy zařadily na sankční seznam kvůli Navalnému Kriminalistický ústav FSBMinisterstvo financí USA zařadilo na sankční seznam Kriminalistický ústav FSB a několik lidí, které americká strana označuje za pracovníky tohoto ústavu, uvedlo v pátek ministerstvo.Uložení sankcí Spojenými státy bylo spojeno s výročím „otravy“ Alexeje Navalného a bylo zdůrazněno, že opatření jsou přijímána v koordinaci s Velkou Británií. Podle ministerstva financí je proti Kriminalistickému ústavu FSB zaváděn režim sankcí v souvislosti s Navalným. Sankce se dotknou také Vladimira Bogdanova, Stanislava Makšakova, Konstantina Kudrjavceva, Alexeje Alexandrova, Ivana Osipova, Vladimira Paňajeva a Alexeje Sedova, kteří podle amerického ministerstva financí pracují v tomto ústavu.Spojené státy zařadily ruský zkušební ústav vojenského lékařství do sankčního seznamu souvisejícího s incidentem s Alexejem Navalným, sdělilo americké ministerstvo financí.Washington tvrdí, že ústav, který je součástí struktury Ministerstva obrany Ruské federace, spolupracoval s ruskými strukturami, proti nimž byly dříve zavedeny sankce pro podezření z účasti na vývoji chemických zbraní.V pátek britská vláda přidala sedm Rusů na sankční seznam za chemické zbraně v souvislosti s „otravou“ Navalného. Na seznam byl zařazen Alexej Alexandrov, Vladimir Piňajev, Ivan Osipov, Vladimir Bogdanov, Kirill Vasiljev, Stanislav Makšakov a Alexej Sedov. Podle údajů britské strany jsou všichni zaměstnanci FSB Ruska. Podle Londýna se tyto osoby údajně přímo nebo nepřímo podílely na „otravě“ Navalného v srpnu loňského roku. Jako důkaz jejich účasti Londýn uvádí záznamy telefonních hovorů a také údaje o jejich pohybu.

https://cz.sputniknews.com/20210820/putin-a-merkelova-hovorili-o-donbasu-afghanistanu-i-nord-stream-2-15565592.html

❌➗➖➕

Počítám, že Čína přirozeným ekonomickým a společenským úspěchem zavede nový světový finanční socialistický systém, který postupně nahradí to kapitalistické dolarové svinstvo. V Číně to už i prakticky funguje, protože tam peníze netiskají a neurčují židi, ale Číňani. Dalo by se to i urychlit, když budeme místo U$raelského dolaru a €ura více použivat čínský ¥uan. Bylo by dobré kdyby i Čína více světově nabízela jejich bankovní aplikace, které nahradí ty blbé USraelské banky. Na co potřebuji banku, když mi stejné platební a převodové služby obstará nějaka Čínská, nebo Ruská aplikace..🇨🇳🍒👍..Asi měl i Nostradamus pravdu, když říkal, že na konci světa půjde o to číslo "666". 🎧🖥️🛰️

134