V Rakousku poprvé zaznamenali nákazu mutací lambda

Rakouská laboratoř odhalila první případ nákazy mutací lambda. Nakaženou osobou je muž, který přicestoval z Peru.

Poprvé byla mutace lambda zaznamenána v Peru v minulém roce. Nakaženou osobou v Rakousku je peruánský občan, který přicestoval do středoevropské země na návštěvu svých známých. Symptomy poprvé zaznamenal ještě během letu a později test potvrdil nákazu. Každopádně Peruánec se již uzdravil a další případy zatím nebyly zaznamenány.V červenci Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že se mutace lambda objevila ve více než 30 zemích. Převážně jde o Jižní a Severní Ameriku. Lambda byla před měsícem poprvé zaznamenána i v Česku.Tato mutace se šíří o 50 % rychleji než varianta alfa. Další informace o této variantě koronaviru zatím příliš nejsou. Jenže právě Peru má v současnosti jednu z nejvyšších úmrtností na koronavirus na světě. Přesto zatím nelze říci, že by tato varianta byla nebezpečnější než ty předchozí.Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by proti mutaci nezabíraly mRNA vakcíny jako Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech nebo Moderna. Přesto nedávná studie z Japonska tvrdí, že varianta lambda je nejen mnohem nakažlivější, ale lépe odolává protilátkám. Z tohoto důvodu lidé, kteří již prodělali onemocnění nebo se nechali naočkovat, mohou být mnohem méně chráněni.Covid v ČeskuVe čtvrtek laboratoře v Česku odhalily 167 případů nákazy koronavirem. Je to o dvaadvacet případů méně než minulý čtvrtek. Nemoc nyní prodělává 1 907 osob. V nemocnicích je 56 pacientů – z toho 11 v těžkém stavu. Reprodukční číslo je nejnižší za posledních 13 dnů a je na hodnotě těsně pod 1,02.Za zhruba rok a půl trvání epidemie v Česku bylo v zemi potvrzeno téměř 1,68 milionu případů nemoci a zemřelo 30 384 lidí s covidem-19. Za minulý den bylo vykázáno téměř 44 tisíc očkování. Ve čtvrtek u 37 082 osob bylo očkování ukončeno. Plně naočkovaných je tedy přes 5,4 milionu lidí.

