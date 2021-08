https://cz.sputniknews.com/20210820/vzal-sef-komunistu-uplatek-od-lobbisty-policie-proverovala-filipa-15561400.html

Vzal šéf komunistů úplatek od lobbisty? Policie prověřovala Filipa

Vzal šéf komunistů úplatek od lobbisty? Policie prověřovala Filipa

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) prověřovali předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Příčinou byl možný úplatek od lobbisty Tomáše... 20.08.2021, Sputnik Česká republika

vojtěch filip

Policie tvrdí, že k předání peněz došlo 17. dubna 2018 v budově Poslanecké sněmovny. Od Horáčka měl převzít Filipův asistent a poradce Lukáš Gibiec papírovou tašku s obálkou a lahví alkoholu.Po prověrce policisté dospěli k názoru, že trestný čin spáchán nebyl. Nicméně vyzvali daňový úřad, aby Filipovi doměřil daň, protože zatajil příjmy.Sám předseda komunistické strany odmítá, že by úplatek od lobbisty přijal. To ovšem odporuje výpovědi obviněného lobbisty, který tvrdí, že mu Vojtěch Filip za peníze slíbil, že pomůže do funkce politické náměstkyně ministerstva zdravotnictví Andree Vrbovské, Horáčkově spolupracovnice, která dříve byla ředitelkou nemocnice na Bulovce.Policisté v této souvislosti prověřovali Horáčka, Filipa a Gibiece z podezření z přečinu nepřímého úplatkářství. K obviněním ale nedošlo.Každopádně jsou vyšetřovatelé přesvědčeni, že k předání půlmilionové částky došlo, a sice krátce před podnikatelskou cestou do Kazachstánu, kterou Filip z pozice místopředsedy Sněmovny vedl a které se účastnil i Horáček. Podnikatel ale nakonec žádný obchod ve středoasijské zemi neuzavřel.Ještě v roce 2018 Filip uvedl, že Horáčkovy lobbistické aktivity v Kazachstánu odmítl. I nyní odmítá, že by vzal úplatek či podváděl na daních.Jako možný důvod pro Horáčkovu výpověď označil jeho snahu vyhnout se přísnému trestu.Komunističtí poslanci vesměs Filipa v této kauze podpořili.Načasování kauzy vysvětlil blížícími se volbami. Každopádně očekává, že od Filipa na poslaneckém klubu zazní vysvětlení.Místopředseda poslaneckého klubu Leo Luzar se domnívá, že Filip je obětí manipulace a Horáčka ke své škodě neodhadl.

Vladimír Štumpa Pokud ty peníze vzal, sázel na to, že když je to z ručky do ručky, že se na to nepřijde. Ale i to je jen má spekulace. Nejsem spekulant z povolání jako hecker prcek K. Olinka. A že to na Filipa vytáhli před volbami jistě není náhoda. Filip není naivní začátečník, aby si jen tak nechal dát úplatek, když má už tak vysoké příjmy; má například i právnickou praxi. Předsedou komunistů by se měl stát Skála, aby komunisti nebyli Filipem úplně na vedlejší koleji. Skála řekl, že komunisti nechtějí jít do koalice s nikým. 🏁🏁🏁🏁 0

