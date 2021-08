Zelenskyj bude od Merkelové očekávat energetické záruky pro Ukrajinu

„Nečekám, že kancléřka přijede do Kyjeva s dárky. Neudělala to ani v minulých letech. Doufám, že Angela Merkelová a Vladimir Putin dosáhnou určité dohody, s níž ona dorazí do Kyjeva. Mohou to být záruky pro Ukrajinu. Například to, že Rusko bude souhlasit s dodávkou minimálních objemů plynu, který bude přepravován ukrajinským plynovodním systémem do EU,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru s novináři ze zemí normandské čtyřky a USA. Úryvek z interview je uveřejněn na webu prezidentské kanceláře.