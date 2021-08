https://cz.sputniknews.com/20210821/britsti-vedci-vysvetlili-jaky-vliv-ma-teplota-na-let-cmelaka-15562448.html

Britští vědci vysvětlili, jaký vliv má teplota na let čmeláka

Britští vědci zjistili, že vysoké teploty mohou nepříznivě ovlivnit let čmeláků. Účinky globálního oteplování na populace z mírných zeměpisných šířek však... 21.08.2021, Sputnik Česká republika

Mnoho opylovačů - včetně včel a čmeláků - je považováno za ohrožené živočišné druhy v případě hrozící klimatické katastrofy. Jako u většiny létajícího hmyzu ovlivňuje teplota vzduchu tělesnou teplotu čmeláků, což dále ovlivňuje letovou aktivitu. Vědci z Královské univerzity v Londýně za účelem zjištění teplotního rozsahu přijatelného pro let čmeláků Bombus terrestris upevnili hmyz různých velikostí na jakýsi „kolotoč“ a měřili jejich rychlost a vzdálenost překonanou při různých teplotách - od 12 do 30 stupňů Celsia.Křivka výkonu vytvořená na základě těchto údajů ukázala, že při optimální teplotě, což je pro ně 25-27 stupňů Celsia, mohou čmeláci uletět asi tři kilometry. Průměrná délka letu se však zkrátila na jeden kilometr, když teplota stoupla na 35 stupňů Celsia. Při teplotě deset stupňů Celsia čmeláci uletěli vzdálenost pouhých 300 metrů. Během experimentu však neuletěli dokonce ani sto metrů při teplotách pod 15 stupňů. Týkalo se to však pouze velkých jedinců.Globální oteplování by podle vědců mohlo pozitivně ovlivnit čmeláky z mírných zeměpisných šířek, což by je donutilo více opylovat. Pro ty, kteří žijí v nižších zeměpisných šířkách, však mohou být následky extrémně nebezpečné, zdůrazňují vědci.Čmeláci severní polokoule jsou na pokraji vyhynutíKlimatické změny přivedly čmeláky na pokraj vyhynutí v Evropě a Severní Americe. Kvůli zvyšování teploty je hmyz nucen opouštět svá obvyklá místa, ale z nějakých zatím neznámých důvodů se nemůže přesunout na sever, do chladnějších oblastí. K tomuto závěru dospěli autoři článku v časopise Science.Vědci shrnuli výsledky více než 423 tisíc pozorování 67 druhů čmeláků, která byla prováděna od roku 1901. Ukázalo se, že jižní hranice území osídlených hmyzem se v důsledku klimatických změn posunula asi o 300 kilometrů na sever, ale severní hranice zůstala na svém místě. Čmeláci, na rozdíl od mnoha rostlin a živočichů, nedokázali migrovat do chladných oblastí, a v důsledku toho se území jejich výskytu zmenšilo.Biologové se domnívají, že čmeláci snášejí oteplování hůře než například motýli - na rozdíl od jiných tento druh hmyzu nevznikl v tropických oblastech, ale v mírném pásmu. Vědci se domnívají, že čmeláci nemají v severních oblastech rostliny, které potřebují, nebo že kolonie hmyzu jsou příliš malé na to, aby se usadily na novém místě.Ukázalo se však, že asi 25-30 procent druhů je silných a odolných vůči klimatickým změnám. Studium tohoto hmyzu (například čmeláka zemního nebo amerického Bombus impatiens) může odborníkům napovědět, jak zachránit ostatní.Podle názoru vědců mohou lidé pomoci čmelákům přežít klimatické kataklyzmy a nezmizet z povrchu Země. Pro začátek můžete na svých pozemcích zasadit rostliny, které má tento hmyz rád: meduňku, pryšec, maliny. Zahradníci by měli mít na paměti, že jednoduché květiny jsou pro čmeláky z hlediska opylování lepší než elitní odrůdy.

