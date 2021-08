https://cz.sputniknews.com/20210821/byvaly-belorusky-velvyslanec-na-slovensku-igor-lescena-byl-propusten-na-svobodu-15570497.html

Bývalý běloruský velvyslanec na Slovensku Igor Leščeňa byl propuštěn na svobodu

Bývalý běloruský velvyslanec na Slovensku Igor Leščeňa byl propuštěn na svobodu

Osvobození bývalého běloruského diplomata Igora Leščeni potvrdila jeho dcera na svém facebookovém profilu. Podle jejích slov se dotyčný cítí dobře, po svém... 21.08.2021, Sputnik Česká republika

Člen opoziční platformy Schod a bývalý velvyslanec Běloruska na Slovensku Igor Leščeňa, který byl minulý týden zadržen běloruskou policií v Minsku, je nyní na svobodě. Jak informovala dcera bývalého diplomata Anastasia, v pátek byl její otec propuštěn z vazby a nyní se nachází doma. Anastasia Leščeňa také poznamenala, že dotyčný se cítí dobře a v nejbližší době nebude nikoho kontaktovat, protože si chce odpočinout.Dcera běloruského opozičníka také uvedla, že Igor Leščeňa podepsal mlčenlivost, kromě toho má stále status podezřelého ve věci organizace masových nepokojů.Zadržení LeščeniDne 12. srpna média informovala o tom, že běloruská policie v Minsku zadržela bývalého diplomata Igora Leščeňu, který v minulých letech působil jako velvyslanec Běloruska na Slovensku, v Izraeli a Egyptě. Posledním působištěm Leščeni byla právě Bratislava, kde dotyčný zastával funkci běloruského velvyslance. Svůj post však opustil v srpnu loňského roku, a to krátce poté, co veřejně vyjádřil podporu protestujícím a odsoudil zásah vlády proti opozičním demonstrantům.Igor Leščeňa se tak stal prvním vedoucím běloruského zastupitelstva, který otevřeně podpořil opoziční hnutí. Podle tehdejších informací několik zadržených členů opoziční platformy Schod bylo propuštěno, samotný Leščeňa však do včerejšího dne zůstával ve vazbě.Uvádí se, že minulý měsíc běloruský prezident Alexandr Lukašenko během setkání s běloruskými diplomaty přítomné varoval před následky podpory opozice. Poznamenal totiž, že „ti úředníci, kteří nebudou stát při národu, státu a prezidentovi, pocítí následky svého konání”.Slovenský premiér Eduard Heger krátce po zadržení Leščeni vyzval prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka, aby propustil všechny politické vězně, včetně bývalého běloruského velvyslance na Slovensku.

