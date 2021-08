https://cz.sputniknews.com/20210821/co-je-to-terminator-2-a-jak-chrani-tanky-pred-soudnym-dnem-15570007.html

Co je to Terminátor 2 a jak chrání tanky před soudným dnem?

Na Mezinárodním vojenském a technickém fóru Army 2021, které bude nedaleko Moskvy zahájeno 22. srpna, společnost Uralvagonzavod předvede nejnovější vzorky... 21.08.2021, Sputnik Česká republika

Základní tank T-90M, na jehož základě byl vyvinut exportní tank T-90MS, se dodává Ozbrojeným silám Ruska od roku 2020, jak jsme už psali dříve, je v současné době nejdokonalejší modifikací modelu T-90.Tank s kanónem, jaký má ArmataHlavním rozdílem T-90M od předchozích variant T-90 je nová věž se zaměřovacím komplexem a s komplexem zbraní. Na tanku je namontován nový 125mm kanón 2A82-1M s delší hlavní a se zvýšenou životností – přesně takový je na tanku Armata.V budoucnu se plánuje vybavit tanky T-90M komplexem aktivní ochrany Arena, který bude sestřelovat protitankové střely letící směrem k tanku a také dělostřelecké granáty a granáty z protitankových granátometů. To všechno plus nový digitální systém řízení palby Kalina (který spojuje bojový informační a řídící systém taktické čety, panoramatické mířidlo velitele s integrovaným balistickým počítačem, vícespektrální mířidlo zaměřovače, snímače podmínek střelby atd.) dělají tento model tanku ještě efektivnějším a smrtonosnějších bojovým strojem.Modernizace se dotkla také motoru. Na T-90M byla pohonná jednotka poprvé udělána v podobě zvláštního modulu s dieselovým motorem se zvýšeným výkonem V-92S2F o výkonu 1120 k. s., který se dá poměrně rychle vyměnit v případě jeho poškození nebo poruchy.Pro Indii, Egypt a nejen pro něSériová výroba tanků T-90M byla zahájena v roce 2019, o možných dodávkách budoucího T-90M se ale mluvilo již dlouho předtím. Koncepce budoucího modelu T-90MS byla zveřejněna již v polovině 10. let a vyvolala už tehdy velký zájem. Tank se od předchozích modelů T-90 lišil svým zjevně futuristickým vhledem, novým systémem aktivního brnění a protiletadlovým kulometem řízeným na dálku.Jedním z potenciálních zákazníků T-90MS se může stát například Indie, kde od 80. let bylo na sovětské a ruské licence vyrobeno přes 1500 tanků T-72 a T-90. Tanky T-90MS mají mnoho společného s tanky T-90 předchozích generací a mohly by tvořit organickou součást tankového parku indické armády. Zájem o nový model T-90 projevují kromě toho i další země, které mají ve výzbroji spolehlivé sovětské a ruské tanky. V tisku byla například informace o tom, že na 500 nových tanků může objednat pro svou armádu Egypt, s nímž v poslední době, stejně jako i dříve – v 50. až 70. letech, pojí Rusko dost úzká vojensko-technická spolupráce. Takže perspektivy na světovém trhu nový tank má.Pro boje proti partyzánům a teroristůmDruhým vzorkem obrněné techniky je bojové vozidlo na podporu tanků BMPT-72 Terminátor 2 – těžké bojové vozidlo na podvozku základního tanku T-72, které může jezdit spolu s tanky nebo vést samostatně bojové akce proti různorodým nepřátelským silám.Nasazení BMPT-72 spolu s tanky značně zvyšuje palebné možnosti jednotek, protože zajišťuje ochranu tanků před sice malými, ale dost nebezpečnými cíli, jako jsou protitankové komplexy, skupiny granátometníků, protitankové vrtulníky nebo střelci na střechách budov v podmínkách boje ve městě. Spolu s pěchotou mohou BMPT-72 zadržovat také tankové útoky.BMPT má dost rozmanitou výzbroj: dva rychlopalné 30mm kanóny, s nimi spárovaný 7,62mm kulomet, dva automatické granátomety proti pěchotě a čtyři protitankové střely Ataka-T, které mohou zničit jakýkoli tank a obrněný objekt, nebo dokonce i sestřelit podzvukový vzdušný cíl na vzdálenost až 2 500 metrů.Zásoba munice dělostřeleckých systémů BMPT umožňuje vést dlouhý boj, což je nenahraditelné v podmínkách oddělenosti od zásobovacích základen – zahrnuje 850 tříštivo-trhavých a protipancéřových střel, 2100 kulometných nábojů a 600 granátů pro granátomety. BMPT se může samozřejmě velmi efektivně využívat v různého druhu protipartyzánských a protiteroristických operacích. BMPT Terminátor se například zúčastnil bojů v Sýrii.V čem je přednost dělostřeleckých automatů?První partie sériových BMPT-72 Terminátor 2 byla v roce 2018 dodána Ozbrojeným silám Ruska. V letech 2011 až 2013 se BMPT vyráběly pro Ozbrojené síly Kazachstánu, kde se plánovalo zařídit dokonce montáž BMPT z agregátů a součástí, které by se dodávaly z Ruska.Sama o sobě koncepce těžkého vozidla pro doprovod tanků nebo těžkého bojového vozidla pěchoty vyvolala mezi vojáky mnoho sporů. A to je pochopitelné, pokud jde o bojové možnosti, má takový stroj jen málo předností před obyčejným tankem. Má podobné rozměry a úroveň ochrany, a tedy i manévrovací schopnost, a stejné jako u tanků možnosti přesunu z jednoho bojiště na druhé. Takové vozidlo nemá mohutnou univerzální zbraň, jakou je dělostřelecký kanón moderních tanků, a přitom je BMPT vybaven podobným jako u tanků zaměřovacím komplexem.Přitom ale jsou hlavní předností BMPT poměrně silné 30mm dělostřelecké automaty, které se mohou pohotově zaměřovat na velké množství malých a mobilních cílů. Tankový kanón je v tomto smyslu pomalejší a méně rychlopalnou zbraní.Nicméně exportní varianta BMPT-72, zejména po modernizaci, bude žádaná. Posádka zdokonaleného Terminátoru 2 se zvětší ze tří na pět lidí, změny se dotknou také systému zbraní a zařízení.První vozidlo BMPT-72 předvedené na fóru Army 2016 bylo naplánováno k exportu do Alžírska – tisk oznámil objednávku 300 vozidel.Myslím si, že BMPT vyvolají zájem u mnoha zemí jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. Všude, kde nestojí úkol čelení moderním tankovým útvarům, mohou být Terminátory více žádanými a efektivnějšími v boji než obyčejné tanky.

