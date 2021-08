https://cz.sputniknews.com/20210821/hranicni-policiste-na-slovensku-chytili-sedm-ukrajincu-s-850-kartony-cigaret-15573554.html

Hraniční policisté na Slovensku chytili sedm Ukrajinců s 850 kartony cigaret

Hraniční policisté na Slovensku chytili sedm Ukrajinců s 850 kartony cigaret

Hraniční policisté přistihli v pátek večer nedaleko slovensko-ukrajinské státní hranice sedm Ukrajinců s 850 kartony cigaret. O zásahu, na kterém... 21.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-21T19:05+0200

2021-08-21T19:05+0200

2021-08-21T19:05+0200

slovensko

ukrajina

policie

pašování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/310/11/3101142_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_a68977c82ba5f8c8cbe23c67abb6a5a5.jpg

Podle jejích slov policie zadržela sedm ukrajinských občanů bez cestovních dokladů, zato s osmi velkými krabicemi cigaret. Na zásahu se podílelo oddělení hraniční kontroly Zboj ve spolupráci s kolegy z hlídkové služby a Mobilní zásahové jednotky PZ RHCP Sobrance v katastrálním území obce Nová Sedlica v okrese Snina. V balících bylo celkem 169 694 cigaret Jin Ling.Jak ve skutečnosti funguje byznys pašování migrantů do Evropy?Byznys pašování migrantů do Evropy je bez pochyby zajímá věc. Pašeráci a převozníci navíc neustále zdokonalují své techniky a v poslední době dokonce migranty lákají na nevídanou škálu služeb. Zájemci si tak mohou ku příkladu předplatit garanci tří pokusů o dopravení do cílové země či „prémiový balíček“ zajišťující tolik pokusů, kolik bude třeba.O technikách, inovacích a rozšíření „nabídky služeb“ při pašování s odvoláním na inzeráty na sociálních sítích i policejní zdroje informoval britský list The Daily Telegraph.Ten uvedl, že někteří inzerující pašeráci rovněž ujišťují migranty, že o své peníze nepřijdou, jelikož jim za požadované služby mohou zaplatit až poté, co dorazí do cílové destinace.I přesto, že úřady neustále vyvíjejí tlak a snaží se, aby se inzeráty pašeráků na sociální sítích, jako je třeba Facebook, Instagram či TikTok, neobjevovaly, zatím se jim to nedaří. Takové inzeráty navíc na internetu obvykle visí asi dva až tři dny, než se pašerákům podaří naplnit kapacitu člunů.Deník například vzpomíná video na TikToku, ve kterém zástupce převaděčů migranty nabádá, aby se drželi „důvěryhodných“ pašeráků, kteří jsou schopni zajistit bezpečnou cestu do Velké Británie za sedm tisíc liber (cca210 tisíc Kč).

https://cz.sputniknews.com/20210820/15562600.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, policie, pašování