https://cz.sputniknews.com/20210821/kongresu-usa-byl-vnesen-navrh-rezoluce-ustavni-zaloby-proti-bidenovi-15568011.html

Kongresu USA byl vnesen návrh rezoluce ústavní žaloby proti Bidenovi

Kongresu USA byl vnesen návrh rezoluce ústavní žaloby proti Bidenovi

Skandálně známá kongresmanka Marjorie Taylor Greene navrhla Kongresu tři ústavní žaloby proti prezidenta USA Joe Bidena, včetně impeachmentu za Afghánistán. 21.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-21T09:57+0200

2021-08-21T09:57+0200

2021-08-21T09:57+0200

svět

usa

afghánistán

cia

tálibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/15567965_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e748b0528e591f2e38a8801428e0a6d1.jpg

Republikánka za stát Georgie uvedla, že na projednání Kongresu vnesla návrhy rezolucí ústavní žaloby Bidena za to, že údajně nechal 10 tisíc Američanů pod vedením afghánského radiálního hnutí Tálibán*.Kongresmanka také tvrdí, že prezident narušil migrační zákon, když dopustil krizi na jižní hranici USA a převzal zákonodárné pravomoci v rozporu s rozhodnutím nejvyššího soudu, když prodloužil moratorium na vystěhování nájemců obydlí.Její iniciativa však má velmi malou šanci na úspěch, protože v Kongresu obě komory kontrolují přívrženci Bidena z Demokratické strany.Green šokovala opakovaně, již dříve propagovala všechny možné druhy konspiračních teorií, zpochybňovala nebezpečí koronaviru a vystupovala proti protiepidemickým opatřením, kvůli čemu byla na Twitteru opakovaně blokována. Režim masek jednou přirovnala k hrůzám holokaustu, poté vzala svá slova zpět a omluvila se.Biden lže?Spojené státy americké a prezident Joe Biden měli přesné informace o tom, co se stane po stažení americké armády z Afghánistánu. Snaží se ale zbavit odpovědnosti. Prohlásil to bývalý šéf protiteroristické jednotky CIA pro jižní a jihozápadní Asii Douglas London.Politické vedení zemí NATO, které se v posledních dnech horečně snaží evakuovat z Kábulu své občany a místní spolupracovníky, tvrdí, že nikdo nemohl tušit, jak rychle se bezpečnostní situace v Afghánistánu zhorší. Douglas London, který do roku 2019 působil v americké Ústřední zpravodajské službě (CIA), ale tvrdí, že to není pravda.Podle něj CIA připravila pro americkou exekutivu několik scénářů vývoje událostí v zemi. První scénář předpokládal stažení amerických vojáků, přičemž by si Spojené státy ponechaly v Afghánistánu zhruba pět tisíc vojáků a zpravodajské základny. Další možností bylo nechat v zemi 2,5 tisíce vojáků na větších vojenských základnách.*teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210819/sokujici-tvrzeni-byvaleho-agenta-cia-biden-lze-varovali-jsme-ho-ze-afghanska-vlada-okamzite-padne-15555388.html

usa

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, afghánistán, cia, tálibán