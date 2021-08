https://cz.sputniknews.com/20210821/merkelova-vyjadrila-presvedceni-ze-novym-nemeckym-kanclerem-se-stane-laschet-15572134.html

Merkelová vyjádřila přesvědčení, že novým německým kancléřem se stane Laschet

Merkelová vyjádřila přesvědčení, že novým německým kancléřem se stane Laschet

Německá kancléřka Angela Merkelová řekla, že jejím nástupcem, kancléřem Německa bude předseda Křesťanskodemokratické unie Armin Laschet. 21.08.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém projevu na předvolební akci v Berlíně připomněla, že nadcházející volby do Spolkového sněmu budou první od roku 1994, v nichž úřadující spolkový kancléř nebude usilovat o znovuzvolení. A v celé 72leté historii NSR nominovala CDU/CSU spolkového kancléře více než 50 let.Dodala, že si velmi váží Laschetových osobních vlastností, zejména „prioritní pozornosti k důstojnosti lidí, ke stavbě mostů mezi nimi“.Volby do Spolkového sněmu se budou konat 26. září, poté bude sestavena nová vláda a jmenován nový kancléř. V Německu strany předem ohlašují svého kandidáta na tuto pozici a po sestavení vlády je obsazena kandidátem od vyššího partnera v koalici.Merkelová prohlásila, že po těchto volbách opustí politiku.Média prozradila, jaký důchod bude mít Merkelová po své rezignaciNěmecká kancléřka Angela Merkelová bude po odchodu z funkce dostávat zhruba 15 tisíc eur měsíčně jako důchod, informovala agentura DPA s odvoláním na výpočet unie daňových poplatníků.V organizaci připomněli, že Merkelová byla od roku 1990 pravidelně volena do Spolkového sněmu, pracovala souběžně ve vládě Helmuta Kohla a poté, po krátkém pobytu v opozici, nastoupila do funkce spolkové kancléřky, kterou vykonávala téměř 16 let.Merkelová má podle agentury nárok na důchod ve výši 65 procent poslaneckého platu (dnes je to zhruba deset tisíc eur). Kolik jí bude účtováno za práci kancléře, není upřesněno, ale podle mediálních zpráv za to její předchůdce Gerhard Schröder, který zastával tuto funkci sedm let, dostává zhruba 6,5 tisíce eur měsíčně.Poté, co opustí svou funkci, bude mít nárok na vlastní kancelář se dvěma asistentkami, sekretářkou a řidičem. Je známo, že údržba Schröderovy kanceláře činí asi půl milionu eur ročně.

❌➗➖➕ Kandidáti Laschet a Söder jsou něco jako Biden v USA a mají jenom šaškovací funkci.. Opravdovou vládní moc v Německu odjakživa totalitně a v pozadí drží Merklová strana CDU a CSU v čele s žido loutkou Merz, který má kontakty k židovským velkobankám v USA, kde i sám sloužil. Dříve se občas do vlády z taktických volebních důvodů dostala i strana SPD, aby ta neustálá totalitní vláda CDU Helmuta Kohla, nevypadala jako stálá diktatura. 🤩. Tentokrát to ale trochu změnili a přešli na směšné loutkové šašky a takto si s voliči hrají na volby, kde je ale úplně jedno koho volí, protože žádný výběr vůbec není. Kromě strany AfD. jsou všechny ostatní důležité strany USraelsky infiltrované s dosazeným vedením jako ta Česká ČSSD.. Němci jsou prostě úplně v čudu a bez národního povstání a revoluce nemají žádnou šanci se nějak jinak osvobodit. Stejně jako i Češi, kde je ta USraelská oprátka už hodně utažená a také brzo dostaneme dalšího žido šaška. 🇩🇪🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 142

❌➗➖➕ Vláda Merklové byla velká katastrofa nejen pro Německo, ale i pro celou Evropu.. Merklová končí a jde do hajzlu a začnou "mužské boje" o tu "ženskou vládní moc" v Evropě, kterou si Merklová všude obsadila svými "věrnými děvčaty". Jak se dále bude vyvíjet ta Bruselská říše a ty rozkradené kolonie, jako ČR se dá těžko odhadnout, protože nikdo moc nezná ty opravdové židovládce někde v pozadí, kteří ten režim provozují a které by bylo nutné odstranit. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 78

