Ministerstvo obrany SR počítá se zvyšováním výdajů v rámci procesu obranného plánování NATO

Ministerstvo obrany SR počítá se zvyšováním výdajů v rámci procesu obranného plánování NATO

Slovenské ministerstvo obrany předložilo do meziresortního připomínkového řízení Směrnici pro obranné plánování SR na roky 2023 až 2028.

Ze směrnice vyplývá, že plnění cílů schopnosti přiřazené ke Slovenské republice v rámci procesu obranného plánování NATO, s důrazem na těžké mechanizované brigády, budování obranných kapacit proti kybernetickým útokům, proti hybridním hrozbám, zajištění letecké pátrací a záchranné služby či plnění závazků v rámci PESCO (Stálá strukturovaná spolupráce/Permanent Structured Cooperation), patří mezi priority Ministerstva obrany Slovenské republiky v příštích letech.Obranné výdaje SR se budou podle materiálu zvyšovat v závislosti na stavu veřejných financí s cílem dosáhnout úrovně dvě procenta HDP do roku 2024 a následně udržet tuto úroveň. Na personální náklady by mělo být v souladu s požadavky NATO z obranných výdajů vyčleňováno maximálně 50 procent, na modernizaci minimálně 20 procent a na obranný výzkum a technologie budou podle závazků PESCO vyčleňovat dvě procenta celkových výdajů na obranu.Ambicí je i zvyšování lidských zdrojů. Zatímco v roce 2023 se počítá ještě s počtem přibližně 23 000 vojáků, v roce 2028 již přes 27 000.Směrnice obsahuje také požadavky na obranné způsobilosti SR a na zdrojové zajištění vybraných obranných schopností SR. Součástí jsou také záměry a priority programů Ministerstva obrany SR a úkoly ostatních ministerstev a ústředních orgánů státní správy při plnění cílů schopností. Stejně zahrnuje záměry a úkoly podprogramů meziresortního programu Podpora obrany státu.Slovenské ministerstvo obrany přišlo s návrhem nové dohody se Spojenými státyMinisterstvo obrany Slovenské republiky má v plánu podepsat se Spojenými státy dohodu o akvizici a vzájemném poskytování služeb. Nová dohoda by měla zaměnit dohodu o vzájemné logistické podpoře z roku 1998. Návrh předložil resort do mezirezortního připomínkového konání. Informovala slovenská informační agentura TASR.„Účelem návrhu dohody je ulehčení vzájemného poskytování logistické podpory mezi smluvními stranami, obzvláště během společných cvičení, výcviku, nasazení, zastavení v přístavu nebo na letišti, operací nebo jiného společného úsilí, nebo během nepředvídatelných okolností či naléhavých případů, při kterých jedna ze smluvních stran může potřebovat logistickou podporu, dodávky a služby,“ upřesnil resort v předkládací zprávě.Dohoda zahrnuje poskytování logistické podpory, dodávky a služby ozbrojeným silám jedné strany ozbrojeným silám strany druhé, a to výměnou za finanční odměnu nebo za reciproční poskytnutí logistické podpory, dodávek a služeb ozbrojeným silám poskytující strany.

