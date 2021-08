https://cz.sputniknews.com/20210821/nekteri-cesi-nedorazili-na-druhou-davku-ockovani-proti-covidu-19-celkem-je-jich-28-tisic-15568959.html

Někteří Češi nedorazili na druhou dávku očkování proti covidu-19. Celkem je jich 28 tisíc

Očkování v Česku odstartovalo loni 27. prosince, od té doby bylo využito téměř 5,7 milionu prvních dávek, ukončené očkování má zatím 5,4 milionu lidí. Podle ÚZIS to odpovídá téměř 68procentní proočkovanosti české populace.Někteří lidé se však po první dávce nedostavili na druhé očkování, podle ÚZIS to k 5. srpnu bylo 28 054 lidí, přesný důvod není znám.Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek však uvedl, že lidé na termíny většinou chodí.Zhruba 5,5 tisíc se nemohlo dostavit na druhé očkování, protože se nakazili a prodělali covid-19. Podle Duška k nákaze došlo „velmi krátce po první dávce, kdy ještě nemohli být chráněni“.Asi 1 250 lidí nemohlo očkování dokončit kvůli vážnému onemocnění nebo úmrtí před termínem.Dodal, že i zde lze předpokládat velký vliv zdravotních problémů nebo i úmrtí, která ale stále nejsou dohlášena. Podle Duška je podíl podobný i v krajích.V Česku se nadále očkuje dvoudávkovými vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca a jednodávkovou od společnosti Johnson&Johnson.Nejproočkovanější skupinou jsou v Česku senioři, mezi kterými vede skupina 70 až 79 let, kompletně ukončené očkování má v této skupině 82 procent sedmdesátníků. 10 procent z nich má alespoň první dávku, nemoc prodělali nebo mají termín či registraci očkování.Nejmenší proočkovanost je ve skupině mladých lidí ve věku 16 až 29 let, očkování má ukončeno 27,6 procent z nich. Dalších 32 procent je rozočkováno, po covidu-19 nebo čekají na vakcinaci.Testování ve školáchMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch bere plošné testy ve školách jako sondu situace s covidem, v Událostech komentářů se však ministr školství Robert Plaga a poslanec a místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň shodli na potřebě testování. Piráti by ale chtěli větší pravomoci v epidemickém rozhodování dát ředitelům.Připomeňme, že děti do osmnácti let budou mít od září hrazené preventivní testy na covid-19, zároveň na začátku školního roku proběhne testování žáků.Bartoň reagoval slovy, že minulý rok podmínky o zahájení školního roku také přišly v půlce srpna, tenkrát bylo ministerstvu vytýkáno, že to bylo pozdě. Zároveň poslanec po přečtení manuálu od ministerstva uznává, že tam není nic překvapivého a ředitelé škol se mohou bez problémů připravit. Bartoň zároveň souhlasí se samotným testováním.

