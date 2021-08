https://cz.sputniknews.com/20210821/nemel-byste-zmizet-v-kanale-radsi-akce-babise-skoncila-stretem-mezi-jeho-stoupenci-a-odpurci-15571717.html

„Neměl byste zmizet v kanále radši?" Akce Babiše skončila střetem mezi jeho stoupenci a odpůrci

„Neměl byste zmizet v kanále radši?” Akce Babiše skončila střetem mezi jeho stoupenci a odpůrci

21.08.2021

2021-08-21T16:41+0200

Předvolební kampaň v České republice čím dál víc nabírá na obrátkách. Zvlášť emocionálně to může vypadat na akcích, kde se lídři politických stran objevují osobně. Názorným příkladem byla včerejší akce v Přerově, kde současný předseda české vlády Andrej Babiš podepisoval a rozdával exempláře své knihy Sdílejte, než to zakážou.V průběhu akce byl Babiš obklopen svými příznivci, náhle se ale objevila malá skupina protestujících s transparenty, která začala vykřikovat nadávky a obvinění na adresu předsedy hnutí ANO. Jak uvádí média, mezi odpůrci Babiše byli například písničkář Ziggy Horváth a disident a také bývalý pracovník Bezpečnostní informační služby Vladimír Hučín.Hned poté zasáhla ochranka Babiše, která zabránila dalšímu postupu demonstrantů. Proti skupině premiérových odpůrců se postavili i stoupenci Andreje Babiše, kteří je vyzvali, aby opustili místo konání akce.Jeden z voličů dokonce vstoupil do diskuze s demonstranty, kteří obviňovali Babiše ze lži a tunelování peněz z Evropské unie.Růst preferencí hnutí ANOSrpnový průzkum agentury STEM pro televizi CNN Prima News přisoudil hnutí ANO 31,1 % hlasů. Opoziční koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) skončily daleko za ním s 21,7 procenty. Na třetím místě je koalice Pirátů a STAN s 18,7 procenty. Do Sněmovny by se ještě dostalo SPD s 11,2 procenty a těsně KSČM s 5,8 %. Sociální demokraté či hnutí Přísaha by pětiprocentní bariéru ani nepřekročili. Právě nárůst preferencí u ANO znepokojil Babišovy odpůrce.Šafr je přesvědčený, že 31 procent pro hnutí ANO „je s nejvyšší mírou pravděpodobnosti podvod nebo chyba“. Není podle něj totiž možné, „aby po naprostém nezvládnutí koronavirové epidemie a v době zdražování volil vládní stranu každý třetí Čech“. Přitom si je podle jeho slov vědom, že polovině občanů země je demokratický právní stát západního střihu zcela cizí.

