Neznámí vandalové poškodili další pomník obětem války

V jabloneckém okrese na pomezí Jizerských hor a Krkonoš na kopci Hvězda nad lyžařským areálem Kořenov neznámí pachatelé postříkali červeným sprejem památník... 21.08.2021, Sputnik Česká republika

Pomalovaného kříže si všimli v polovině tohoto týdne náhodní turisté. Památník představuje symbolický hřbitov s dominantou zřejmě největšího kamenného kříže v Česku.„Budeme se snažit ho uvést co možná nejdříve do původního stavu,“ dodal.Zneuctěný kříž stojí naproti novogotické rozhledně Štěpánka, která se začala stavět již za knížete Camilla Rohana a byla dokončena v roce 1892 Německým horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory.Tlapatý kříž je mimo jiné symbolem Řádu německých rytířů, wehrmachtu a dnešního Bundeswehru. Stojí na 959 metrů vysokém kopci Hvězda a provokuje různé emoce téměř od chvíle, kdy byl postaven německými obyvateli hor a vojáky v roce 1944 na počest spolubojovníků padlých na frontách druhé světové války.Na kříži byla původně vytesána svastika, která je dosud považována za symbol nacistického teroru, a po válce byl rozstřílen na kusy a svržen ze svahu Hvězdy. Památník se podařilo obnovit horskému spolku Jizeran v roce 2011. Do původního stavu ho uvedli místní občané, kteří ho nepovažují za oslavu nacismu, ale vidí v něm symbol smíření obyčejných lidí, kteří společně trpěli.Prostor památníku monitoruje 24 hodin denně kamera umístěná na rozhledně. Záznam lze sledovat na webových stránkách krkonošské obce Kořenov.Kamerový záznam by mohl pomoci vypátrat pachatele vandalského činu.

kestrel To se oběti nacistů asi obracejí v hrobě, že nějaký debil jejich strašlivé utrpení připomíná symbolem nacistických vrahů a zločinců. Nemáme nárok odpouštět - to mají jen oběti těch katů. A ty mlčí. Máme odpovědnost, aby tu nacistické svinstvo nerostlo. Je jasné, že tento čin vyvolala naše propaganda, která podlézá pohrobkům esesáků. To jsou viníci. 3

macm Ať si místní myslí co chtějí, je to propagace nacismu germanismus a havlismu. 2

