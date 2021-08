https://cz.sputniknews.com/20210821/nukib-bude-pripravovat-kyberbezpecnostni-centrum-15568382.html

NÚKIB bude připravovat kyberbezpečnostní centrum

Vláda v pondělí pravděpodobně uloží řediteli Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), aby organizoval zřízení Národního koordinačního... 21.08.2021

České noviny uvádí, že koordinační centrum má v unijních zemích vzniknout na základě květnového evropského nařízení, které zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a současně síť národních koordinačních center.Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v návrhu podle ČTK uvádí, že dosud je kontaktním místem při komunikaci s EU při projednávání vzniku Národního koordinačního centra (NKC).Centrum by mělo koordinovat spolupráci v kyberbezpečnostním výzkumu a vývoji na národní úrovni, také poskytovat podporu při podávání žádostí o peníze z programů Evropské unie a komunikovat s evropskou centrálou a Evropskou komisí ohledně potřeb České republiky v dané oblasti. Do 29. prosince letošního roku mají členské státy určit subjekt, který bude jako koordinační centrum působit.Podle návrhu již NÚKIB činí předběžné kroky k vytvoření koordinačního centra.Dodává se, že NÚKIB již oslovil ministerstva obrany, průmyslu a vnitra, Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, řadu vysokých škol či Svaz průmyslu a dopravy. Podoba centra vyplyne z další diskuze.Vláda by podle návrhu měla pověřit ředitele NÚKIB zajištěním zřízení NKC na národní úrovni, podle materiálu šéf úřadu od vlády dostane úkol, aby do konce roku informoval o posunu příprav.Útok na Národní knihovnuV květnu letošního roku se Národní knihovna stala terčem kybernetického útoku.Poté, co bylo zjištěno, že došlo k útoku, odstavila knihovna klíčové systémy a odborníci pracovali na jejich bezpečném znovuzprovoznění, píše web. Útok nahlásila knihovna Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kromě toho bylo podáno i trestní oznámení na neznámého pachatele.Na sociálních sítích knihovna o situaci také informovala. Uvedla, že kvůli výpadku IT technologií uzavřela svůj provoz pro veřejnost. Později pak mluvčí doplnila, že v provozu jsou některé digitální databáze, které mohou čtenáři využívat, například národní digitální knihovnu.

