Pancir-S zničil 22 raket odpálených Izraelem proti Sýrii

Syrské síly protivzdušné obrany pomocí systémů Buk-M2E a Pancir-S ruské výroby zničily 22 raket vypálených Izraelem proti území Syrské arabské republiky... 21.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-21T06:56+0200

2021-08-21T06:56+0200

2021-08-21T06:56+0200

svět

sýrie

protivzdušná obrana

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/46/86/468604_0:6:3167:1787_1920x0_80_0_0_8da576dde37fd8b277fc22736b47a3ca.jpg

„Pohotovostní síly syrské protivzdušné obrany zničily 22 raket pomocí ruských komplexů Buk-M2E a Pancir-S, které jsou součástí výzbroje ozbrojených sil SAR,“ řekl Kuliť.Uvádí se, že v důsledku izraelských raketových útoků v Sýrii nejsou žádné ztráty na životech mezi syrskými vojáky ani nedošlo ke zničení infrastruktury.Připomeňme, že v noci na pátek došlo k leteckému útoku na cíle v Sýrii poblíž hlavního města Damašek. Podle televize Al-Arabiya útok směřoval na leteckou základnu Mazzeh na severu od Damašku. Zmiňme, že útok přišel v noci muslimského svátku Ašúra. Tento den připomíná smrt Husajna v bitvě u Karbalá v roce 680.

Izrael je prvořadé teroristické ohnisko mezinárodního židovskeho imperialistického zločinectví. Subverzivně okupují Palestinu, vraždí obyvatelstvo a kradou cizí území. Izrael provádí teroristické války a atentáty v Sýrii, v Iránu a v dalších zemích. Všude na světě spolu se stejně zločineckou USA se cíleně zaměřují na subverzivní okupace a dosazování loutkových židovlád v cizích zemích a takto si zavádí jejich okupační kontrolní režim, který drze nazývají "demokracie". Obsazené země vykrádají koloniálním způsobem a systematicky rozšiřují jejich koloniální říši a ohrožují další země. Po nezdařené pučistické okupaci Ukrainy 2014 začali drze provádět velkou sankční válku proti Rusku a Číně, která se až do dnes neustále vyhrocuje a kdykoliv může přerůst do vojenské konfrontace velmocí.. Naštěstí se už Číně a Rusku mnohde podařilo další USraelské okupace zastavit: Sýrie, Venezuela, Irán, Turecko, Myanmar, Berg Karabach, Hongkong, Bělorusko a současně i osvobození Afganistánu 🤩🇷🇺🇨🇳👍👍👍

Simo Häyhä

Izrael není demokratická země ale primitivní imperialistický režim, kde obřezané dětičky učí hebrejštinu a natloukají jim do hlavy, že jsou něco lepšího a bohem vyvolená rasa, jako to podobně i dělal Hitler, že Němci jsou nejlepší rasa na světě. Izrael má velkou bídu malých dětí a typickou kapitalistickou sociální chudobu. Izrael také úplně zabil a zničil mrtvé moře, kde si ve velkých bazénech vysušují draslík a potaš, která je pro ně existenčně důležitá, protože kromě fíků už nic jiného moc nemají co by mohli prodávat. Izrael je náboženská a společensky podřadná vysušená země, kde jim letos i vyhořely lesy. ..🇮🇱🕎👎👎👎🤮🚾🚾

