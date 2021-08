https://cz.sputniknews.com/20210821/slovensko-si-pripomina-srpen-1968-udalosti-uctila-caputova-korcok-i-nad-15570296.html

Slovensko si připomíná srpen 1968. Události uctila Čaputová, Korčok i Naď

Slovenská prezidentka uctila události z roku 1968, podle nelze dovolit zkreslování historie. Ministr zahraničí Ivan Korčok zase uvedl, že okupace... 21.08.2021, Sputnik Česká republika

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uctila srpen 1968 položením věnce před budovou Univerzity Komenského v Bratislavě již v pátek 20. srpna. Při příležitosti 53. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy prezidentka uvedla, že si Slovensko musí připomínat tyto události, aby se nepřipustilo falšování a zkreslování historie.Podle slovenské prezidentky invaze „spojeneckých“ vojsk nebyla přátelskou pomocí, ale byla zaměřená na potlačení demokratických snah pražského jara.Připomenula také generační trauma stovek rodin způsobené smrtí jejich nejbližších. „Danku Košanovú, Stanislava Siváka a Jána Holíka zabily kulky sovětských vojáků v Bratislavě na Šafárikově náměstí u schodů Univerzity Komenského,“ dodala na závěr Čaputová.Ponížení vášně k pravdě a svoboděSlovenský ministr zahraničí Ivan Korčok zase uvedl, že okupace Československa ponížila znovuobjevenou vášeň československého národa k pravdě a svobodě. Uvedl také, že vojenská okupace Československa zastavila beznadějný politický experiment, takzvaný socialismus s lidskou tváří.Po srpnu 1968 podle Korčoka následovalo „dvacet tragických let ekonomické stagnace, politické nesvobody a morální devastace v moderní slovenské a české historii“. Připomenul také, že desetitisíce talentů a statisíce spoluobčanů uteklo z vlasti a nikdy se nevrátily.Dýka přímo do srdceMinistr obrany Jaroslav Naď zase zmínil, že „slovanští bratři“ vrazili Československu dýku přímo do srdce. Připomenul také, že během 23 let okupace vojska Varšavské smlouvy pod vedením Moskvy připravila o život či vážně zranila stovky lidí.

Simo Häyhä Slováci jsou opravdu náš bratsrký národ, narozdíl od cizácké ruské hordy. 0

1

