„Takový bombarďáky jsem viděla naposledy u babičky,“ Hejdová pobouřila fanoušky výběrem plavek

„Takový bombarďáky jsem viděla naposledy u babičky,“ Hejdová pobouřila fanoušky výběrem plavek

„Takový bombarďáky jsem viděla naposledy u babičky,“ Hejdová pobouřila fanoušky výběrem plavek

Přestože léto ještě neskončilo, moderátorka Zorka Hejdová se již rozhodla shrnout sezonu. Svůj příspěvek na Instagramu doprovázela fotkou v zářivých plavkách a... 21.08.2021, Sputnik Česká republika

„Tohle léto bylo jiný! Léto, ve kterém bylo nejmíň odpočinku, slunce, moře, koupaček, opalovaček, grilovaček, akcí… ale léto, ve kterém bylo rozhodně nejvíc lásky! A co je víc!“ napsala televizní a rozhlasová moderátorka.Mladá maminka se objevila na fotografii ve dvoudílných plavkách, klobouku se širokým okrajem, s náramky a přívěsky. Horní díl plavek bez ramínek byl jasně žlutý a spodní – fialový a s vysokým pasem, a tato fazona vyvolala bouřlivé emoce u sledujících.„Takový bombarďáky jsem viděla naposledy u babičky,“ napsala jedna žena.„Ty spoďáry néé!“ reagovala druhá.Další komentátorka se ji pokusila usvědčit z použití Photoshopu pro korekce postavyDívek, které podpořily moderátorčinu volbu, však bylo mnohem více.„Panebože Zorko, vy máte svatou trpělivost. Já už bych zde půlku žen poslala se starat spíš o vlastní ‚spoďáry‘,“ uvedla jedna komentátorka.„Nádherná kombinace barev,” pochválila jiná uživatelka.Několik dívek napsalo, že je to jejich oblíbený model plavek a nevyměňují ho za žádný jiný.„Já to miluju! Roky už nenosím jiné plavky než ty s vysokým pasem! Navíc to podle mě vypadá ještě víc sexy než bikiny,“ poznamenala jedna žena.„Top styl. Také mám plavky s vysokým pasem a vlastně i několik džín a neměnila bych,” dodala další uživatelka.„Mám jenom plavky s vysokým pasem a jiný už NIKDY nechci! Skvělý vynález!” souhlasila ještě jedna komentátorka.„Miluju a po porodu nej plavky na světě,” sdělila jiná žena.„Mně tento retro střih naopak přijde mnohem více sexy než rádoby sexy střihy ala poporodní vložka na provázcích,” dodala další fanynka.Zorka HejdováRodačka z Plzně Zorka Hejdová (rozená Kepková) svou kariéru zahájila v 18 letech v rozhlasové stanici Kiss Proton, kde v té době pracovala jako hosteska. Zde se také seznámila s Miroslavem Hejdou – svým budoucím manželem, který v této rozhlasové stanici pracoval jako moderátor.V roce 2009 začala moderovat ranní televizní pořad TV Nova Snídaně s Novou s jejím již bývalým kolegou Tomášem Krejčířem.Od roku 2014 moderovala tento pořad se svým manželem Miroslavem Hejdou, a to až do roku 2020.V současné době také pracuje jako moderátorka na rozhlasové stanici Frekvence 1, kde každé všední dopoledne pořádá rozhovory se zajímavými hosty.

