https://cz.sputniknews.com/20210821/taliban-chce-mit-moskvu-jako-prostrednika-rusky-velvyslanec-kladne-ohodnotil-prvni-ciny-talibu-15574994.html

Tálibán chce mít Moskvu jako prostředníka. Ruský velvyslanec kladně ohodnotil první činy tálibů

Tálibán chce mít Moskvu jako prostředníka. Ruský velvyslanec kladně ohodnotil první činy tálibů

První dny hnutí Tálibán* u moci v Afghánistánu lze hodnotit pozitivně, nicméně Rusko bude táliby pozorně sledovat, řekl ruský velvyslanec v Kábulu Dmitrij... 21.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-21T23:44+0200

2021-08-21T23:44+0200

2021-08-21T23:44+0200

rusko

afghánistán

tálibán

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/15538491_0:0:2753:1549_1920x0_80_0_0_b9c539c690d33d6edbc8e373f4008686.jpg

„Nyní budeme táliby pozorně sledovat, neděláme unáhlené závěry. Zkušenosti z prvních pěti dnů hodnotím kladně, ale oni to musí potvrdit,“ řekl velvyslanec v rozhovoru pro německý týdeník Spiegel.Diplomat také řekl, že již v květnu pochopil, že se tálibové nebudou uchylovat k násilným metodám a krveprolití. „Všem je již dávno jasné, že většina Afghánců odmítá vládu Ašrafa Ghaního, dokonce i mnoho lidí z jeho okolí. Dalo se předpokládat, že Ghaního skutečně nikdo nebude bránit,“ řekl Žirnov.Dodal také, že z různých zdrojů přicházely informace o tom, že se tálibové rozhodli chovat „civilizovaně“.V rámci komentáře ke zprávám, že ozbrojenci hnutí zabili příbuzného jednoho ze západních novinářů, velvyslanec řekl, že takové zprávy by měly být pečlivě prověřeny, protože v zemi, především za hranicemi Kábulu, působí gangy vydávající se za táliby.Tálibové nabídli prostřednictvím Ruska viceprezidentovi Afghánistánu dohoduVysoce postavený představitel teroristického hnutí Tálibán* navštívil v sobotu ruské velvyslanectví a požádal, aby prostřednictvím ruských diplomatů bylo vůdcům domobrany v Pandžšírské rokli sděleno, že tálibové chtějí s nimi uzavřít politickou dohodu, řekl Dmitrij Žirnov.Žirnov připomněl, že do Pandžšíru přijel z Kábulu první viceprezident Amrulláh Sálih, který se prohlásil za prezidenta poté, co prezident Ašraf Ghaní uprchl ze země, a je tam také syn bývalého polního velitele mudžahedínů Ahmad Masud, přičemž se tam snaží „dát dohromady národní obranu“.Vůdce bojovníků kladoucích odpor v provincii Pandžšír, která nepodléhá tálibům, Ahmad Masud, syn bývalého ministra obrany a polního velitele mudžahedínů Ahmada Šáha Masúda, již dříve požádal západní země o pomoc zbraněmi.V prvních deseti srpnových dnech zintenzivnili tálibové svou ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. Jedinou provincií, která není pod jejich kontrolou, je Pandžšír, severovýchodně od Kábulu. 15. srpna vstoupili ozbrojenci do hlavního města a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. V noci na 16. srpna zástupce politické kanceláře tálibů Mohammad Naím prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v nejbližší době vyjasněna.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210821/neschopni-politici-a-vojaci-nato-hlidajici-opiove-lany-sandor-otevrene-promluvil-o-afghanistanu-15572339.html

Vladimír Štumpa Odpůrci Tálibánu pod vedením Masůda už ovládají 3 okresy; v provincii Baghlán severně od Pandžšíru. Severní koalice. 6000 bojovníků. Mají i několik vrtulníků a obrněných vozidel. Tálibán na to zatím nereaguje. 🐸🐸🐸🐸 0

Michal Rusak Teroristé k teroristům...🤮🤮🤮🇷🇺🇷🇺🇷🇺🐖🐖🐖👍👍👍 0

2

rusko

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, afghánistán, tálibán