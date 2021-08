https://cz.sputniknews.com/20210821/talibove-oznamili-ze-se-k-nim-pridal-bratr-afghanskeho-prezidenta-15570911.html

Tálibové oznámili, že se k nim přidal bratr afghánského prezidenta

Tálibové oznámili, že se k nim přidal bratr afghánského prezidenta

Hnutí Tálibán* oznámilo, že mu přísahal věrnost Hashmat Ghaní, mladší bratr afghánského prezidenta. 21.08.2021, Sputnik Česká republika

V prohlášení se uvádí, že tomu byl přítomen Khalil Al-Rahman Haqqani, vysoce postavený člen teroristické skupiny Síť Haqqani, která udržuje úzké kontakty s táliby.Místní televizní kanál Shamshad News předtím uvedl, že v Kábulu došlo k setkání Haqqani s bývalým premiérem, vůdcem Islámské strany Afghánistánu Gulbuddínem Hekmatjárem. Podrobnosti o schůzce nebyly zveřejněny.Přitom zdroj RIA Novosti v hnutí uvedl, že do Kábulu přijel na jednání o vytvoření vlády vedoucí politického úřadu Tálibánu mullah Baradar.Boris Johnson řekl, za jakých podmínek bude Velká Británie pracovat s tálibyVelká Británie bude pracovat s táliby, pokud to bude zapotřebí, řekl britský premiér Boris Johnson po zasedání vládního výboru COBRA za účelem projednání situace v Afghánistánu.Podle jeho slov se situace na kábulském letišti, kde probíhá evakuace zahraničních občanů a Afghánců, trochu stabilizovala, během čtvrtka a pátku Británie evakuovala zhruba 2 tisíce lidí. Johnson navíc připomněl, že Velká Británie je ochotna přijmout až 20 tisíc Afghánců jako součást programu přesídlování.V současné době je v Afghánistánu 900 britských vojáků, kteří pomáhají při evakuaci asi 3 000 britských občanů a občanů s dvojím občanstvím a přibližně stejného počtu afghánských občanů, kteří spolupracovali s britskými vojsky. Britské ozbrojené síly pomáhají při evakuaci britských občanů a osob, které mají právo na přesídlení v rámci programu přesídlování a pomoci Afghánistánu (Аfghan Relocations and Assistance Policy, ARAP).Britská ministryně vnitra Priti Patelová uvedla, že britská armáda každý den evakuuje asi tisíc lidí z Afghánistánu.Velká Británie má v úmyslu dlouhodobě poskytnout bezpečné útočiště pro 20 tisíc afghánských uprchlíků prchajících před radikálním Tálibánem. V prvním roce programu plánuje britská vláda přesídlit 5 000 uprchlíků.Situace v Afghánistánu se zvláště vyostřila na pozadí stahování amerických vojsk: začátkem srpna zahájili bojovníci Tálibánu rozsáhlou ofenzivu, dobyli velká města a 15. srpna vstoupili do Kábulu. Prezident Ashraf Ghaní uprchl ze země. Tálibové tvrdí, že 20letá válka skončila a forma vlády se brzy vyjasní.Nyní tálibové ovládají většinu Afghánistánu a všechny pozemní hraniční přechody. Cizinci a Afghánci pracující pro zahraniční mise jsou evakuováni přes jediné letiště v Kábulu, které je v držení armády USA a NATO.* Teroristická organizace zakázaná v RF

