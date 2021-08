https://cz.sputniknews.com/20210821/vlada-zvazuje-navyseni-rozpoctu-pro-predsednictvi-v-eu-o-200-milionu-jednani-probehne-jiz-v-pondeli-15572821.html

Vláda zvažuje navýšení rozpočtu pro předsednictví v EU o 200 milionů. Jednání proběhne již v pondělí

Vláda zvažuje navýšení rozpočtu pro předsednictví v EU o 200 milionů. Jednání proběhne již v pondělí

Toto pondělí má vláda České republiky projednat navýšení rozpočtu pro české předsednictví v Radě Evropské unii. Podle informace z médií by se mělo jednat o... 21.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-21T22:08+0200

2021-08-21T22:08+0200

2021-08-21T22:08+0200

česko

rozpočet

výdaje

rada eu

předsednictví

vláda české republiky

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/12521078_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_34d4070b760839083fdf1bcb828590b8.jpg

Původně plánovaný rozpočet pro předsednictví ČR v Radě ministrů Evropské unie ve druhé polovině roku 2022 ve výši 1,24 miliardy korun patrně nebude dostatečný k plnění veškerých závazků České republiky. Jak uvádějí česká média, která dostala k dispozici zprávu k vyhodnocení příprav, vláda již toto pondělí projedná možné navýšení tohoto rozpočtu o 200 milionů korun.Během předsednictví ČR v Radě EU má česká vláda zorganizovat kolem 265 akcí, a to včetně summitu prezidentů a předsedů vlád. Není také vyloučeno provedení summitů EU-západní Balkán, EU a Indie a EU a USA. Kromě toho se Česko chystá organizovat minimálně 14 neformálních rad.Zvýšení nákladů může být způsobeno například pronájmem novinářského centra, výdaji na dopravu. Podle zprávy by se výdaje na pronájem komerčních osobních vozů mohly zvýšit zhruba o 50 milionů korun.Předsednictví Česka v EU může podražit i kvůli pandemii covidu-19. Může k tomu dojít například v případě, když se některá jednání budou konat v online formátu, což vyústí v další výdaje na videotechniku. Mezi dalšími výdajovými položkami je třeba catering, dekorace, výzdoba budov, vlajky, vybavení, platy a školení personálu.Priority českého předsednictví v EUNa konci minulého týdne ministr zahraničí ČR Jakub Kulhánek jednal se zástupci parlamentních stran o prioritách českého předsednictví v Evropské unii v oblasti vnějších vztahů.Ministr Kulhánek při jednání zopakoval, že prioritami předsednictví za českou diplomacii jsou integrace západního Balkánu, transatlantické vztahy, čelení hybridním hrozbám a indopacifický region. Také by chtěl, aby v ČR proběhl summit členských států unie se zeměmi západního Balkánu. Uvažuje také o pořádání summitu EU s USA a EU s Indií.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rozpočet, výdaje, rada eu, předsednictví, vláda české republiky, evropská unie (eu)