ANO by vyhrálo volby s velkým náskokem, koalice by skončily na druhém místě

ANO by vyhrálo volby s velkým náskokem, koalice by skončily na druhém místě

Podle nejnovějšího průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi by vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny hnutí ANO, a to s velkým náskokem. Do Sněmovny by se... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Jak vychází z průzkumu, který vypracovala agentura Kantar pro Českou televizi, hnutí ANO by vyhrálo s 27,5 procenty hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by obě měly shodně po 21 procentech. Na čtvrtém místě by se umístilo SPD s deseti procenty. Do Poslanecké sněmovny by postoupila i Přísaha Roberta Šlachty s šesti procenty. Komunisté by získali pět procent.Naopak sociální demokraté by do Sněmovny nepostoupili, jelikož jejich předpokládaný zisk by byl 3,5 procenta. Po dvou procentech by měla Trikolóra Svobodní Soukromníci a Volný blok.Ve variantě bez ohlášených koalic by vyhrálo opět hnutí ANO s 26,5 procenty hlasů, na druhém místě by skončili Piráti s 12 procenty, na třetím místě pak ODS s 11,5 procenty. Starostové by získali 10,5 procenta, SPD pak 9,5 procenta. Podle této varianty by se do Poslanecké sněmovny dostala i Přísaha Roberta Šlachty, TOP 09 a komunisté. ČSSD by se nedostala do Poslanecké sněmovny ani v tomto modelu.Průzkum probíhal mezi 2. až 13. srpnem, zúčastnilo se ho 913 lidí. Podle autorů průzkumu činí statistická chyba jeden až 3,5 procentního bodu.Srpnový průzkum agentury STEM pro televizi CNN Prima News přisoudil hnutí ANO 31,1 % hlasů. Opoziční koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) skončily daleko za ním s 21,7 procenty. Na třetím místě je koalice Pirátů a STAN s 18,7 procenty. Do Sněmovny by se ještě dostalo SPD s 11,2 procenty a těsně KSČM s 5,8 %. Sociální demokraté či hnutí Přísaha by pětiprocentní bariéru ani nepřekročili. Právě nárůst preferencí u ANO znepokojil Babišovy odpůrce.Předvolební kampaněPředvolební kampaň v České republice čím dál víc nabírá na obrátkách. Zvlášť emocionálně to může vypadat na akcích, kde se lídři politických stran objevují osobně. Názorným příkladem byla akce v Přerově, kde současný předseda české vlády Andrej Babiš podepisoval a rozdával exempláře své knihy Sdílejte, než to zakážou.V průběhu akce byl Babiš obklopen svými příznivci, náhle se ale objevila malá skupina protestujících s transparenty, která začala vykřikovat nadávky a obvinění na adresu předsedy hnutí ANO. Jak uvádí média, mezi odpůrci Babiše byli například písničkář Ziggy Horváth a disident a také bývalý pracovník Bezpečnostní informační služby Vladimír Hučín.Hned poté zasáhla ochranka Babiše, která zabránila dalšímu postupu demonstrantů. Proti skupině premiérových odpůrců se postavili i stoupenci Andreje Babiše, kteří je vyzvali, aby opustili místo konání akce.

