Bělobrádek plánuje kvůli Zemanovým slovům ohledně BIS svolat komisi ještě v srpnu

Bělobrádek plánuje kvůli Zemanovým slovům ohledně BIS svolat komisi ještě v srpnu

Předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) by chtěl v souvislosti s vyjádřeními prezidenta Miloše Zemana... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle Zemana ředitel BIS Michal Koudelka již před několika lety nařídil odposlouchávat lidi z jeho nejbližšího okolí. Připomínáme, že dnes server Neovlivní informoval, že se to mělo týkat i jeho ekonomického poradce Martina Nejedlého.Prezident dnes v rozhovoru pro Blesk ohledně této skutečnosti uvedl, že vzhledem k tomu, že nemá mobilní telefon ani pevný telefon, tyto odposlechy se týkají i jeho, když komunikuje s těmito osobami.BIS se domnívá, že postupuje vždy v souladu se zákony, konkrétní výroky prezidenta však nekomentovala.Rozhovor pro BleskOhledně odposlechů ze strany BIS, které měl nařídit její šéf Koudelka, Zeman v rozhovoru pro Blesk uvedl: „Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, a tedy i mně, protože odposlechy probíhají přes mobilní telefony. Já, jak víte, telefon mobilní ani jiný nemám. Takže když se s těmito spolupracovníky bavím, tak jsem odposloucháván i já. No, a tak jsem o tom informoval pana premiéra, posléze mi pan premiér za přítomnosti pana kancléře sdělil, že odposlechy zastavil, ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují,“ řekl v rozhovoru Zeman.Premiér Andrej Babiš ale odmítl prezidentovo tvrzení, že by něco pozastavoval.Na svém účtu na Twitteru napsal, že nemá kompetenci pro povolování nebo zastavování odposlechů. Odmítl také to, že by se někdy zajímal o to, koho služby odposlouchávají.Na Babišova slova však reagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ten odmítání vyjádření prezidenta k BIS označil za krátkozraké a dodal, že podle zákona prezident i Vláda ČR mají právo na informace o činnosti zpravodajské služby bez omezení.

