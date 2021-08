BIS sledovala prezidentova poradce. Nejedlý o tom vědel

https://cz.sputniknews.com/20210822/bis-sledovala-prezidentova-poradce-martina-nejedleho-vedel-o-tom-i-nejedly----15576566.html

Bezpečnostní informační služba měla sledovat ekonomického poradce českého prezidenta Miloše Zemana. S touto informací přišel server Neovlivní. Sám Nejedlý se... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Server Neovlivní informuje, že Nejedlý se dostal na seznam sledovaných osob kvůli ruským kontaktům, které udržoval, a také kvůli svým obchodním aktivitám. Server se přitom odvolává na dva nezávislé zdroje z bezpečnostní komunity.„Byl sledovaný. Jeho kontakty jsou středem zájmů kvůli bezpečnostním zájmům státu,“ uvádí server slova jednoho ze zdrojů, který si přál zůstat anonymním.Nejedlý uvedl, že informace o sledování ze strany BIS se dostaly i k němu.Mluvčí BIS Ladislav Šticha však na dotazy ohledně sledování Nejedlého odpověděl.Připomínáme, že prezident Miloš Zeman neskrýval výhrady vůči řediteli BIS Michalu Koudelkovi. Šestkrát zamítl návrh vlády, aby mu byla přidělena hodnost generála. Nedávno navíc Zeman uvedl, že BIS by neměla „fízlovat“ ústavní činitele. Podle jeho dřívějších vyjádření některé ze svých výhrad vůči BIS zatím nezveřejnil. Uvedl však, že po rozhodnutí vlády, která nejmenovala nového šéfa nebo současného na další období a ponechala Koudelku ve funkci do rozhodnutí nové vlády, je bude v nejbližších dnech publikovat.„Nechť i na základě nových argumentů příští vláda, kterou někdy budu jmenovat, o osudu pana Koudelky rozhodne. (…) Naznačím, že Bezpečnostní informační služba by se neměla zabývat některými odposlechy, protože to jí nepřísluší,“ konstatoval.

bancafe Pro sledování BIS jsou stejná pravidla jako pro PČR, / takřka/ takže po ukončení sledování by měla udělat zprávu , předat soudci a vyrozumět osobu sledovanou, že byla sledována . Pokud sledování nenaplnilo a nepotvrdilo účel sledování, je možné požadovat náhradu a měla by se BIS omluvit. Ani zde na diskuzi nemá BIS právo nás sledovat, / sleduje a diskutuji tu Nováci a spol/ pokud nemá doložený "zájem státu" 2

bancafe Jenže nikdo BIS nekontroluje, je komise u PS, ale tam jen předloží poslanců, kteří neví o co jde zrpávu a to je vše. Nikdo nekontroluje co dělají, koho sledují a odposlouchávání a zda ze zákonných důvodu. Dělá si BIS v čele s Koudelkou co chce. Pak nikdo nemůže odvolat Koudelku, protože si vytvoří jakoukoliv kauzu na kohokoliv a nikdo nedoloží že to není pravda. Ze Zemana / nemám jej rád/ udělají agenta Ruska, Číny, stačí jen trousit po mediich takové poznámky a ono se to uchytí. 2

2

