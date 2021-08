https://cz.sputniknews.com/20210822/chtel-bych-se-strasne-mylit-ale-do-pul-roku-je-tu-mame-navrh-ek-vydesil-danka-ale-nejen-jeho-15577907.html

„Chtěl bych se strašně mýlit, ale do půl roku je tu máme.“ Návrh EK vyděsil Danka, ale nejen jeho

Evropská komise vyzvala všechny země Evropské unie, aby přijaly více lidí z Afghánistánu. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová v sobotu na návštěvě... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Členské země EU, které přijmou uprchlíky, mohou podle ní dostat finanční pomoc.„Přesídlení zranitelných lidí je nanejvýš důležité. Je to naše morální povinnost,“ prohlásila Leyenová.Předseda SNS Andrej Danko patos šéfky EK nesdílí. Na úvod statusu avizoval, že tlak na přerozdělování uprchlíků z Afghánistánu začíná.„Tak jak jsem řekl minulý týden, nebude jich jen deset s rodinami, jak tvrdí naše koalice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera zaslala výzvu státům, které se podílely na misi v Afghánistánu. Členové EU, kteří přijmou uprchlíky, mohou podle ní dostat finanční pomoc. Nejprve bych, paní předsedkyně, chtěl vidět názvy firem, které v Afghánistánu dělaly byznys, a zejména státy, kde sídlí tyto firmy, by měly pomáhat. Ty vyzývejte na pomoc jako první,“ adresoval svá slova Danko předsedkyni EK.Autor příspěvku vyslovil přesvědčení, že lidé jako prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministr zahraničí Ivan Korčok, ale i předseda Národní rady SR Boris Kollár, ustoupí.„Čtyři roky jsme se stranou SNS blokovali jakékoli přerozdělování uprchlíků,“ připomněl předseda SNS.Následně Danko přišel s varováním.Pozornosti Danka neunikla ani skutečnost, která se stala typickým rysem současného života v západních zemích.„Nechci, aby to na Slovensku bylo, jak to je dnes na západě, že se večer bojíte jít i do města. Toto je naše země a my ji musíme chránit pro naše další generace", zdůraznil.K Dankovi se připojili i sledující, kteří přišli i s doporučeními.„Tato želva ať si vezme do své rodiny i všechny utečence. Má na to i finance i podmínky. Určitě nebydlí ve 2pokojovém bytě jako většina Slováků, kteří bohužel nemají mnoho financí,“ napsala Maria Čiefová.„Ať je bere USA, už jen toto si pustit na Slovensko, tak sbohem Slovensko,“ bojí se Viera Prevužňáková.„Musíme vystoupit z EU i NATO,“ navrhla Jarka Kostová Šubová.„Přesně tak, pane Danko, nepouštět, jak to dělá Orbán, ani nohu,“ zdůraznil Zoltan Toth.„Orbán je správný politik, on si je na území nepustí, ale naši, jen ať se jim zvyšuje konta, je jim to jedno, když bude hůř, zmizí, a my se zde budeme trápit. Pan Danko má pravdu,“ zareagovala Maria Ostrihoňová.

Karel Adam Tak se začněte učit Korán. alespoň je lépe pochopíte..... 0

Červenáček Snad utečenci mohou utíkat i jinam. To je tak, když jsou ve světě disproporce: Mezi státy které mají odluku církve od státu, mezi středověkým náboženským radikalismem a učením Krista, příp. Hospodina, Budhy. Mezi Chazary židy a civilizovaným světem. To nemůže klapat ani se vyřešit za 20 let. Vidíme i na EU, jaké problémy vznikají mezi členskými státy s velmi rozdílnou životní úrovní a vyspělostí ekonomik. Jak velké rozdíly jsou naordinované mezi malými a velkými státy. A není právo veta. 🐸🐸🐸🐸 0

