EU se připravuje na příliv migrantů. Rakouský kancléř vystoupil proti vstupu běženců z Afghánistánu

Rakouský kancléř Sebastian Kurz vystoupil proti tomu, aby jeho země nyní přijímala běžence z Afghánistánu. 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Sdělil, že Rakousko již přijalo přes 40 tisíc Afghánců a přispělo svým „nadměrným přínosem“. Poznamenal, že lépe je pomáhat vlastnímu obyvatelstvu. „Zvlášť v tom, co se týká žen a situace s bezpečností obyvatelstva, tady máme obrovskou odpovědnost,“ prohlásil Kurz.Kancléř také napsal na svém účtu na Twitteru, že v Rakousku mají v přepočtu na jednoho obyvatele jednu z největších afghánských komunit na světě a že země již má velké problémy s integrací Afghánců do společnosti.Postoj Evropské unieEvropská unie se již začala připravovat na pravděpodobný příliv migrantů kvůli nestabilitě v Afghánistánu a chystá se poskytnout pomoc těm, kteří potřebují mezinárodní ochranu, prohlásila předtím eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ilva Johanssonová.Informovala, že Eurokomise měla v úterý zasedání pracovní skupiny za účasti zástupců evropských států a profilových agentur EU, na kterém byly projednány varianty vývoje událostí a míra připravenosti. Tyto schůzky se mají konat pravidelně.„Nesmíme čekat, až se běženci ocitnou na vnějších hranicích EU,“ dodala. Podle eurokomisařky nelze připustit, aby lidé pronikali do EU protizákonnými a nebezpečnými způsoby, „Důležité je pomoci se dostat do států EU těm, kdo jsou vystaveni bezprostřednímu nebezpečí,“ dodala Johanssonová. Podle jejích slov jde o novináře, zaměstnance neziskových organizací, ochránce lidských práv. Přičemž prioritu potřebují ženy.Podle názoru Johanssonové je rovněž třeba poskytnout podporu nuceným přesídlencům, kteří zůstali na afghánském území. „Asi 550 tisíc Afghánců se stalo od počátku letošního roku nucenými přesídlenci uvnitř této země,“ řekla eurokomisařka. Podle jejích údajů doplnili řady těch 2,9 milionu Afghánců, kteří byli nuceni opustit své domovy v roce 2020.

