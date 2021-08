Ewa Farna promluvila o tom, co by vzkázala svému mladšímu já. Poradila také, co funguje na kocovinu

https://cz.sputniknews.com/20210822/ewa-farna-promluvila-o-tom-co-by-vzkazala-svemu-mladsimu-ja-poradila-take-co-funguje-na-kocovinu-15585094.html

Populární zpěvačka česko-polského původu Ewa Farna poskytla časopisu Elle rozhovor, ve kterém promluvila o tom, jaké to je být na billboardu na Times Square... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Na začátku odpovídala na otázku, jaké to je objevit se na nejprestižnějším reklamním místě na světě – tedy na Times Square.Zmínila, že nejprve si myslela, že nebude tak moc vidět, jelikož je tam billboardů velké množství. To, že se ale dostala na obrovské reklamní místo, považovala za poctu a stále tomu nemůže uvěřit.Podle jejích slov má každá žena v hudebním průmyslu jinou misi. „Někdo propaguje ženství jako takové, někdo rovný přístup, někdo má temnější poslání, jako například Billie Eilish. Stejně jako muži, i ženy řeší v písních různá témata. Já k nim dospívám až nyní, když připravuji novou desku,“ uvedla.Farna vysvětlila, že nemá ráda vysmívání se za to, jak někdo vypadá. Prý nesnáší, když jde o to, co nejde změnit a na co jednoduše lidé nemají vliv. „Každý se s něčím narodíme. Ať už se to změní důsledkem choroby či příjemnější záležitosti, jako je mateřství, tak jsou to vždy změny na těle a je celkem obtížné je přijmout. Jde vlastně o celoživotní proces,“ objasňuje.Zpěvačka také prozradila, co by vzkázala svému mladšímu já. Překvapivě uvedla, že by si určitě neříkala takové věci jako „tohle nedělej“.Závěrem rozhovoru pak Ewa poradila, co ráno umí člověka nastartovat poté, co to přežene s alkoholem.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

