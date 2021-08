https://cz.sputniknews.com/20210822/foldyna-odsoudil-postoj-cr-k-afghanistanu-vypadame-jako-banda-idiotu-uzitecni-hlupaci-15583934.html

Foldyna odsoudil postoj ČR k Afghánistánu: Vypadáme jako banda idiotů, užiteční hlupáci

Foldyna odsoudil postoj ČR k Afghánistánu: Vypadáme jako banda idiotů, užiteční hlupáci

Hostem Partie na CNN Prima News byl kromě jiných poslanec za SPD Jaroslav Foldyna. Ten se v pořadu vyjádřil ke krizi v Afghánistánu, postoj České republiky... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-22T18:46+0200

2021-08-22T18:46+0200

2021-08-22T18:46+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

tálibán

jaroslav foldyna

spd

teroristiká organizace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/12275667_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_ab131b58e43fe58a9b9d4b18c44948ed.jpg

Podle mínění Foldyny je eskalace v Afghánistánu politická prohra. „Klíčovou chybu udělali v USA. Ale my jsme jen přikyvovali, nerozhodli jsme to. Naši vojáci jsou profesionálové a plnili svojí úlohu, ale politici jim dali špatné instrukce. Vypadáme jako banda idiotů, užiteční hlupáci,“ uvedl.Dalším hostem diskusního pořadu byla i poslankyně ODS a předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová a ministr kultury Lubomír Zaorálek. Další hosté poslednímu zmíněnému vyčetli, že ČSSD byla nečinná v otázce řešení situace v Afghánistánu. „Sociální demokracie je ve vládě už řadu let. Před časem tady byl plán na pomoc v Afghánistánu, který ČSSD zrušila,“ sdělila.Tento projekt nabízel do roku 2017 afghánským spolupracovníkům možnost přesídlení. Podle Černochové ale i poté, co byl zrušen, mělo Česko morální, ale i právní povinnost jim pomoci. Vůči tomu se ale ohradil Foldyna, který jakoukoliv podporu tlumočníků nebo evakuaci razantně odmítl.Vyslýchání bojovníkůV debatě byl poté zmíněn i postup Tálibánu*, který nyní hledá spolupracovníky. Zaorálek konstatoval, že jsou v nebezpečí ti, kteří byli přítomni u vyslýchání tálibánských bojovníků spojeneckými vojáky. Do debaty se zapojil i poslanec za KSČM Leo Luzar: „A vy se tomu divíte? Při těch výsleších docházelo k mučení a někdy i smrti těch lidí, někteří z nich ani k Tálibánu* nepatřili.“„To je snad v pořádku, že vyslýchali teroristy, ne? Na čí straně vlastně stojíte, pánové? Jste na straně Tálibánu*?“ pokládala otázku Černochová směrem k Luzarovi a Foldynovi, který mu přitakával. „Jsme na straně českých občanů,“ reagoval poslanec za SPD.Situace v Afghánistánu se zvlášť vyhrotila v posledních týdnech, kdy bojovníci hnutí Tálibán* podnikli rychlý útok po celé zemi a obsadili všechny hraniční přechody. 15. srpna vstoupili do Kábulu a získali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní opustil zemi, aby podle jeho slov „odvrátil masakr.“ V noci na 16. srpna prohlásil mluvčí politické kanceláře Tálibánu* Muhammed Naim, že válka v Afghánistánu skončila a že forma vlády bude vyjasněna v nejbližší době.*teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210822/usa-mohou-zapojit-americke-letecke-spolecnosti-do-pomoci-v-evakuaci-z-afghanistanu-15576956.html

STEV.SEAGAL Foldyna odpověděl správně: jsme na straně českých lidí a odmítáme islámské kolaboranty královsky placené USA a nebudeme je živit v ČR !!! Toto jeb vyjádření čestného člověka, vlastence co má skutečně rád Česko !!! Volme všichni SPD !!! 5

1

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, tálibán, jaroslav foldyna, spd, teroristiká organizace