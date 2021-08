Havlíčka naštvala slova Langšádlové o Dukovanech. Vicepremiér prozradil, kdy bude vypsán tendr

https://cz.sputniknews.com/20210822/havlicka-nastvala-slova-langsadlove-o-dukovanech-vicepremier-prozradil-kdy-bude-vypsan-tendr-15580966.html

V první části pořadu Otázky Václava Moravce na ČT24 se setkali vicepremiér Karel Havlíček, poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová a senátor Lukáš Wagenknecht... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Poslankyně Langšádlová svými slovy o tendru zřejmě naštvala vicepremiéra Karla Havlíčka. „Dukovany jsem se zabývala několik měsíců, vy jste byl mezi těmi, pane vicepremiére, kteří bojovali za to, aby Rusko zůstalo v tendru. Já jsem přesvědčena, že jste měl plány i na to, aby Rosatom vyhrál,“ řekla mu.„To nemůžete myslet vážně,“ oponoval Havlíček. Langšádlová však odvětila, že může. Havlíček následně požadoval po Langšádlové důkazy o tom, že měl v plánu, aby Rosatom vyhrál.Dodala, že to je tak, že tendr byl napsán pro Rosatom, a to jak z hlediska kapacity, tak jaderného zdroje. „Tam samozřejmě vy jste zkrátka na základě tohoto měli od počátku jasně říct, že Rusko a Čína se nezúčastní tendru,“ konstatovala s tím, že informací o tom, že vše bylo směřováno k tomu, aby Rosatom vyhrál na základě zadání Hradu, byla spousta.Podle Havlíčka však tímto Langšádlová jen vysvětlila, že celou věc nepochopila jak ekonomicky, tak technologicky. Uvedl, že chtěl jako zástupce průmyslu, aby byl férový tendr, na jehož základě se zabezpečí nízká cena a dobré technologie. Konstatoval, že je úplný nesmysl, že by chtěl, aby vyhrál Rosatom.Vypsání tendruV pořadu uvedl Havlíček kromě jiného i to, že tendr na výstavbu jaderného bloku v Dukovanech bude vypsaný ještě před koncem roku. Padly měsíce jako listopad či prosinec.Podle Havlíčka se očekává schválení zákona v září. Objasnil, že celková doba na vyhodnocení nabídky po podpis smlouvy je podle něj 28 až 29 měsíců s tím, že je rozdělena na kvalifikační část, tedy bezpečnostní posouzení, a poté vlastní tendr.Vstupní cena výstavby nového bloku činí podle něj 140 až 160 miliard korun podle kurzu a následně i ceny peněz, tedy úroku pro financování. Pakliže by si ČEZ půjčoval, může se pohybovat kolem šesti až osmi procent.Dostavba DukovanCo se týče dostavby bloku v Dukovanech, pak připomeňme, že v letošním dubnu vláda oznámila, že nepřizve ruskou společnost Rosatom do tendru. Důvodem bylo údajné zapojení ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Bezpečnostní dotazník tak byl poslán pouze možným dodavatelům z Francie, Jižní Koreje, Spojených států, tedy firmám EdF, KHNP a Westinghousu.

