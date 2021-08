„Hrušínský je jako Řeporyjec.“ Dotačního loudila z Divadla Na Jezerce smetli kvůli výrokům o Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210822/hrusinsky-je-jako-reporyjec-dotacniho-loudila-z-divadla-na-jezerce-smetli-kvuli-vyrokum-o-rusku-15575765.html

U příležitosti připomínky 21.srpna potomek slavného Rudolfa Hrušínského zveřejnil status, v němž odsoudil nejen Rusko, ale i některé politické strany, které působí na domácí politické scéně.„Okupant jako okupant. Nácek nebo komunista. Kde se děje nějaká špína a svinstvo, tam jsou vždycky i Rusové. Vy všichni, kteří volíte Zemana, Babiše, Filipa, komouše a estébáky, udavače, lháře a zloděje, všechny ty polonacistické Trikolory, SPD a Přísahy - styďte se,“ uvedl.Hnutí Trikolóra nenechalo uvedené výroky bez odpovědí. Jindřich Rajchl, místopředseda pražské krajské organizace hnutí, adresoval herci vážné námitky.„Ne, skutečně u každé ‚špíny a svinstva‘ v novodobých dějinách nebyli Rusové. Nechci naivně paušalizovat tak jako Vy, ale pokud bych měl vybrat národ, jenž byl příčinou většiny hlavních katastrof moderní historie, pak by si toto označení zasloužili Němci mnohem více než Rusové,“ napsal Rajchl Hrušínskému jr.Zastupitel Trikolóry poznamenal, že Německo bylo hlavním iniciátorem první i druhé světové války.Podle představitele Trikolóry, pokud v současné době něco či někdo přímo ohrožuje svobodu českých občanů, tak to rozhodně není Rusko, ale zejména Evropská unie, respektive bruselský byrokratický aparát, který se Česku snaží diktovat, co smí a co nesmí vyrábět, kolik migrantů má přijmout, jakou měnou má platit, jakými auty může či nesmí jezdit, a dokonce i to, co si má a nemá myslet.„Pokud jste ještě nezaznamenal, že mráz v současné době přichází ze západu, tak patrně ve Vašem případě neplatí narativ o tom, že umělci bývají k ohrožení svobody citlivější než běžní lidé. Ono se ale asi ani není čemu divit - když je někdo ‚povoláním syn‘, tak většinou ve svém oboru nikdy nedosáhne kvalit svého otce či děda. Ve Vašem případě je tato skutečnost myslím zcela očividná,“ uvedl na adresu potomka legendárního umělce, který ztvárnil vojáka Švejka.Petr Macinka, bývalý mluvčí prezidenta Václava Klause, byl ještě razantnější.„Jan Hrušínský (dotační loudil z Divadla Na Jezerce) je bezcharakterní člověk, který dnes frajersky kráká proti komunismu a ‚kádruje‘ ostatní - kdo má právo na život a jaký je správný světonázor,“ podotkl.V této souvislosti Hrušínskému připomněl, že 21. srpna, když hrdě podepisoval komunistickou antichartu, tak v zemi ti Rusové už více než osm let byli... Považuje za zvláštní, že tehdy mu nevadili a že statečným bojovníkem proti Leonidu Brežněvovi se stal až tehdy, když už fakt nehrozilo, že by mu někdo zatnul tipec.„Nebýt listopadu 1989, byl by dnes podle mě soudruh Hrušínský prvotřídní kariérní komunistická svině!“ uzavřel bývalý Klausův mluvčí.Macinku podpořil moderátor Luboš Xaver Veselý.„Má pravdu ten chlapec… myslím Petr Macinka…“ napsal.Četní sledující nezůstali stát stranou. Uveďme jen některé jejich komentáře.„Tomu lumpovi a jemu podobným šaškům jde ‚jen‘ o dotace, o prachy. To, že v minulém režimu byl jeho otec hvězda, a hvězdou zůstane, mu nevadí. Takže vlastně nadává a odsuzuje i svého otce, který pro ten režim pracoval, byl angažován v nejlepších filmech 60.-80. let, na které můžeme být hrdí. Junior se prostě nepovedl,“ vyslovil se Josef Mžika.„Hrušínský je na stejné úrovni jako Řeporyjec - akorát není tak sprostý - tahle kavárna je úplně mimo realitu a stydím se za ně!!! Ten, kdo odmítá vlastenecké strany, si přeje konec ČR a tito by byli asi šťastní v islámské zemi - nikdo jim v tom nebrání - můžou tam zkusit štěstí!!! Jako největší udavači se ukázali Piráti!!! Sám se třese na dotace a žebrá jako podřadná dí/ě/vka - dotace jsou něco jako škodlivý socialistický nástroj, když už se tak otírá o ty komunisty - kapitalista a pravičák je schopný podnikatel, který svůj byznys nestaví na dotacích!!! Pro svoji neschopnost hledá jen nepřítele - jen ubožáci neustále hledají u Rusů!!!” vyjádřila se Soňa Šípková.Tato uživatelka poukázala na to, že mnohokrát větší svinstva ve světě udělali Němci, USA a všechny západní státy, které kolonizovaly a kradly nerostné suroviny v podrobených státech.„Tvůj táta, Rudolf, pan herec, by ti musel dát pár facek,“ napsal Martin Komarek.

Kraken007 Je to herec. Tak hraje. Někdy komedii; někdy tragédii; někdy frašku. Teď hybrid mezi fraškou a tragédií.. 0

Miroslav Zita Z Hrušínského musí být zle od žaludku i těm lidem, kteří opravdu stojí na straně EuroHujerů. Hrušínský je přesně ten typ slizouna, který vylizuje prdel zrovna těm, kteří mu platí. Za komunistů hrdě podepsal antichartu a vůbec mu to nebylo blbý. Tenhle člověk je k zblití. 0

