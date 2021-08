https://cz.sputniknews.com/20210822/james-mares-bond-moderator-se-zvecnil-na-jachte-v-italii-15580235.html

„James Mareš Bond.“ Moderátor se zvěčnil na jachtě v Itálii

„James Mareš Bond.“ Moderátor se zvěčnil na jachtě v Itálii

Populární moderátor Leoš Mareš zveřejnil na sociální síti novou fotku, na které pózuje na jachtě v Itálii. Jeho fanoušci mu začali vzápětí psát komentáře o... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-22T23:17+0200

2021-08-22T23:17+0200

2021-08-22T23:17+0200

celebrity

instagram

moře

dovolená

moderátor

leoš mareš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1011/28/10112820_0:27:2143:1232_1920x0_80_0_0_36df5a9b6fbe11061f20e809717971a9.jpg

Na nové fotce, kterou Leoš zveřejnil, je zachycen na jachtě v moři. Pod snímkem se objevily reakce mnoha jeho sledujících. Mezi nimi byla i jeho manželka Monika, která mu věnovala srdíčko.„Jste frajer Leoši. Já vás moc obdivuji. Jen do toho. Jste úžasný,“ napsala mu jeho sledující.Pod fotkou se rozepsala i další sledující, která popsala příběh, který se jí stal.A na tento komentář zareagoval i samotný Leoš: „Jo, to je pravda. Ta historka celá je ale o tom, že já jsem si tu rybu objednal taky a úplně stejnou a myslel jsem si, že mi ji už přinesli. No bylo by to trochu divné, že ji stihli připravit tak rychle.“Další sledující Leoše přirovnala i k filmovému hrdinovi. „Jako James Mareš Bond. (To Mareš necháno záměrně…třeba by Bond byl rád chvíli Mareš?)“Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

https://cz.sputniknews.com/20210805/plove-tam-nekde-zeman-leos-mares-brazdi-vody-v-lombardii-na-wakesurfu-15392598.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, moře, dovolená, moderátor, leoš mareš