Média: Kábulské letiště se zavírá na 48 hodin

Letiště bude zavřeno, aby bylo možné evakuovat ty, kteří se již nacházejí v jeho prostorách.Americké velvyslanectví v Afghánistánu doporučilo již dříve americkým občanům, aby se vyhýbali cestám na kábulské letiště kvůli možnému nebezpečí. Televize Sky News informovala, že přinejmenším tři lidé zemřeli v tlačenici před letištěm hlavního města.Hnutí Tálibán* učinilo kvůli chaosu na letišti afghánské metropole prohlášení, že je třeba otevřít cestu pro výjezd z letištního prostoru.Na kábulském letišti vládne od pondělí chaos kvůli velkému počtu startů a přistání helikoptér, které mají na palubě zahraniční zaměstnance včetně diplomatů, a Afghánce, kteří pracovali pro zahraniční mise a proto mají být evakuováni ze země. Mnozí Afghánci přijeli na letiště ve snaze opustit zemi a začali útočit nejen na budovu, ale také na letadla. V médiích a na sociálních sítích se objevily fotografie a videa, jak lidé lezou do letadla připraveného k vzletu, a je vidět, jak letadlo startuje s lidmi na podvozku. Podle televize Tolo News stoupl počet obětí na letišti v důsledku palby, tlačenice a pádu z letadla na 40 lidí.*teroristická organizace zakázaná v RF

Pepa Namez

Cca 71 tisíc zabitých afghánských a pakistánských civilistů. Cca 70 tisíc zabitých afghánskách vojáků a policistů. 2442 zabitých amerických vojáků 20666 raněných amerických vojáků 3800 zabitých privátních kontraktorů 1144 zabitých vojáků NATO 549 zabitých humanitárních pracovníků 136 zabitých novinářů 14 zabitých českých vojáků Celkem se odhaduje až 240 tisíc mrtvých. Jenže! K tomu je ještě potřeba připočíst sebevraždy válečných veteránů a jejich číslo je NAPROSTO DĚSIVÉ. V USA se každý rok zabije okolo 6000 vojáků!!!! To je za dobu války v Afghánistánu přes 100.000 mužů. Ne vše se dá přičítat válce, ale posttraumatický syndrom jistě hraje svojí roli. Kdyby válka nebyla, jistě by jich bylo míň. USA stála válka 2,3 BILIONU dolarů. To je 49 520 725 000 000 korun. 49,5 BILIONŮ. To je polovina amerického rozpočtu za rok 2019. Za to by šlo postavit přes 200 Temelínů. UK a Německo 50 miliard dolarů. ČR platilo každý rok na misi přes miliardu korun. Čeho jsme docílili? Ničeho.pepapardubice

