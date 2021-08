https://cz.sputniknews.com/20210822/merkelova-prozradila-kdy-evropa-prestane-byt-zavisla-na-dodavkach-plynu-15581635.html

Merkelová prozradila, kdy Evropa přestane být závislá na dodávkách plynu

Evropa přestane být do 25 let závislá na dovozu plynu, a to i z Ruska, prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová, která v neděli přijela na jednodenní... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

svět

ukrajina

německo

plyn

angela merkelová

plynovod

jednání

ruský plyn

nord stream 2

volodymyr zelenskyj

„Nejpozději za 25 let se plyn z Ruska do Evropy nebude vyvážet vůbec nebo v mnohem menším objemu. Ukrajina by se na to měla připravit - na to, že Evropa bude mnohem nezávislejší na dodávkách (plynu). Ukrajina, stejně jako ostatní země, by měla chápat, co dělat, když k tomu dojde. Například je možné spolupracovat v oblasti vodíku. Takový projekt se však musí rozvíjet postupně, nemůže nahradit plyn v roce 2024,“ řekla Merkelová na tiskové konferenci po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.Merkelová kromě toho uvedla, že ruský plynovod Nord Stream 2 by mohl čelit sankcím, pokud se ho Moskva rozhodne použít „jako zbraň“. Řekla, že Berlín chápe obavy Kyjeva ohledně projektu a bere je „velmi vážně“.Rusko opakovaně zdůraznilo, že Nord Stream 2 je ekonomický projekt. Moskva jej nehodlá používat jako zbraň nebo nástroj politického nátlaku. Vedení země rovněž uvedlo, že smlouva o tranzitu plynu do Evropy přes Ukrajinu bude platit po celou dobu její platnosti, Moskva se nehodlá vzdát ukrajinského tranzitu ani po jejím ukončení.Jak po jednání ale řekl sám Zelenskyj, Kyjev odmítá „mluvit o plynovodu z ekonomického hlediska“.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že s německou kancléřkou Angelou Merkelovou jednal o rizicích, která je třeba řešit, a prohlásil, že Ukrajina počítá s Německem jako s klíčovým spojencem.Nord Stream 2 je téměř dostavěný plynovod z Ruska do Německa o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Proti projektu se aktivně zasazují USA, jež prosazují v zemích EU vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a Polsko, které označují projekt za politický. Washington čtyřikrát zaváděl sankce ve snaze zabránit jeho výstavbě, ale ta se blíží k závěru, a má být ukončena koncem léta.

🍒Revoluční pokrok 1789🍒 To by člověk i občas věřil, že jsou v Rusku opravdu tak blbý, že by USraelcům dodávali plyn a ropu i když vypukne opravdová vojenská válka.. Takže je jenom v sázce, jak ta současná USraelská sankční válka nakonec dopadne, protože USraelci už jednou měli velký sankční úspěch v Japonsku, které nakonec i důkladně zničili.. 32

Daniel Horov Sputník neinformuje, že na pobreží Ruska je naplánovaná výstavba obrovskej elektrostancie na výrobu el. energie - príliv a odliv morskej vody. Všetka vyrobená el. energia sa použije na produkciu VODÍKA z morskej vody, o ktorý prejavili záujem Európa Zrejme pani Merkel na to myslela. 5

ukrajina, německo, plyn, angela merkelová, plynovod, jednání, ruský plyn, nord stream 2, volodymyr zelenskyj