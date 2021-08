https://cz.sputniknews.com/20210822/na-obrazovky-miri-serial-o-sexualnim-skandalu-billa-clintona-co-na-to-hillary-15574422.html

Na obrazovky míří seriál o sexuálním skandálu Billa Clintona. Co na to Hillary?

Televizní stanice FX představuje nový seriál Impeachment: Americký kriminální příběh. Od 7. září si diváci budou moci opět prožít sexuální skandál stážistky... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Seriál je založen na knize Jeffreyeho Toobina, která vyšla v roce 2000 pod názvem Rozsáhlé spiknutí: Opravdový příběh sexuálního skandálu, který málem svrhl prezidenta. Desetidílné televizní drama má divákům představit svěží pohled na aféru prezidenta Billa Clintona se stážistkou Monicou Lewinskou.Kromě samotného sexuálního skandálu seriál mapuje část Clintonova úřadování a jeho vztah k první dámě. Producent řekl, že ani dvaačtyřicátý americký prezident, ani jeho manželka Hillary Clintonová nebyli konzultováni během natáčení.V seriálu si Billa Clintona zahraje Clive Owen, Hillary Clintonovou ztvární Edie Falcoová a Monica Lewinská bude v podání Beanie Feldsteinové.O seriálu se uvažovalo již v roce 2015. V té době si všichni mysleli, že Hillary Clintonová se stane novou americkou prezidentkou. Byla však ve volbách poražena Donaldem Trumpem.Americký seriál Americký kriminální příběh vyšel poprvé na obrazovky v roce 2016 a pojednává o skutečných kriminálních příbězích, které v 90. letech otřásly Spojenými státy. První série byla o procesu s populárním fotbalistou O. J. Simpsonem, který byl obviněn z vraždy své manželky. Další série pojednávala o vraždě módního návrháře Gianniho Versaceho.O nové epizodě je zatím jasné pouze to, že žádnou sexuální scénu mezi Monicou Lewinskou a Billem Clintonem obsahovat nebude. Jejich intimní vztah bude ilustrován pouze polibkem mezi oběma protagonisty.Pikantní na seriálu je však to, že mezi producenty figuruje sama Monica Lewinská. Bývalá stážistka, s níž měl Clinton sexuální vztah, byla rovněž hlavní konzultantkou seriálu.Připomeňme, že aféra vypukla na konci 90. let. Tehdejší devětačtyřicetiletý prezident Bill Clinton udržoval sexuální vztah s dvaadvacetiletou stážistkou Monicou Lewinskou mezi lety 1995 a 1997. Během této doby Lewinská přešla pracovat do Pentagonu, kde se svěřila své kolegyni Lindě Trippové, že má vztah s americkým prezidentem. Trippová tajně nahrála jednu z jejich konverzací.V roce 1998 se informace o nevěře amerického prezidenta dostala na veřejnost. Clinton zpočátku popíral, že by byl ve vztahu s Lewinskou. Později se ale přiznal k „nevhodnému intimnímu fyzickému kontaktu“. Následně mu Sněmovna reprezentantů vyhlásila impeachment kvůli křivé přísaze a maření spravedlnosti. Senát ho ale zprostil viny.

