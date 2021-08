https://cz.sputniknews.com/20210822/nedele-je-posledni-sance-k-ockovani-na-slovensku-pro-ty-kteri-chteji-videt-papeze-15578444.html

Neděle je poslední šance k očkování na Slovensku pro ty, kteří chtějí vidět papeže

Neděle je poslední šance k očkování na Slovensku pro ty, kteří chtějí vidět papeže

Slováci mají v neděli poslední šanci dát se očkovat jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson bez povinné předchozí registrace tak, aby byli v době zářijové... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Jak informuje Tisková agentura Slovenské republiky, v sousední zemi tuto možnost nabízí tamní ministerstvo zdravotnictví.Mluvčí resortu Zuzana Eliášová připomněla, že očkování je povinné pro návštěvníky starší 12 let.Podotýká se, že během neděle bude zájemcům o očkování k dispozici několik očkovacích míst, kde se bez registrace budou moci nechat očkovat jednodávkovou vakcínou. Jejich přesný seznam je uveden na webové stránce MZ SR.Jednodávková vakcína je určena zájemcům ve věku od 18 let. Na očkování stačí přijít do vakcinačního centra s průkazem pojištěnce a občanským průkazem.Na konci července ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský prohlásil, že Slovensko musí vytvořit potřebné podmínky k tomu, aby si papež František odnesl pěkné vzpomínky na svou návštěvu, která proběhne již v září. Jedinou cestou, jak umožnit setkání co největšího počtu lidí s papežem, je povinné očkování těch, kdo se chce zúčastnit veřejných svatých mší.Návštěva Svatého otce na Slovensku, která byla oficiálně avizovaná na začátku července, je bez pochyby velice významnou a důležitou událostí pro slovenské občany. Podle slov slovenského ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského se setkání s papežem Františkem budou moci zúčastnit jen plně očkovaní lidé. Je to totiž klíčovou podmínkou pro to, aby se počet lidí na veřejných svatých mších nemusel omezovat.„Naším společným cílem je vytvořit podmínky k tomu, aby si Svatý otec ze Slovenska odnesl pěkné vzpomínky, abychom společně vytvořili podmínky pro jeho průvod, ale také i věřících, kteří budou chtít prožít hluboký duchovní zážitek a zároveň, abychom umožnili co největšímu počtu lidí – věřících a jiných, zúčastnit se veřejných svatých mší,” uvedl Lengvarský.

