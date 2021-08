https://cz.sputniknews.com/20210822/neposuzujte-podle-vzhledu-agronom-vysvetlil-jak-spravne-vybirat-broskve-15573793.html

Neposuzujte podle vzhledu. Agronom vysvětlil, jak správně vybírat broskve

Agronom Vladimir Vikulov oznámil, že při výběru broskví bychom neměli vycházet z mýtu o domnělých „chlapcích“ s vypouklinou a „děvčatech“ s jamkou. Odborník... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Při nákupu je třeba zjistit především odrůdu broskví, podotkl agronom. Například odrůdu Bílá labuť označil za známou, nehledě na nepěkný vzhled je jednou z nejlepších. Vikulov doporučil odrůdu červenolící, což jsou nejranější broskve, mají jasnou barvu a vůni, ale ne právě nejlepší chuť.Když se odrůda broskví nedá zjistit, je třeba věnovat pozornost jejich vůni. Proč jsou broskve užitečné?Nehledě na to, že se v supermarketech prodávají broskve po celý rok, doporučují odborníci jíst toto ovoce právě v jeho sezóně. Přirozený proces zrání broskví, kdy v sobě akumulují výživné látky, je úzce spojen s roční dobou, teplotou, vlhkostí a osvětlením. Vytvořit ve sklenících podmínky identické přírodním zatím není možné, a to se projevuje na obsahu vitaminů a minerálů v plodech. Přečtěte si, proč jsou broskve užitečné.Zlepšují trávení. Jedna uzrálá broskev střední velikosti obsahuje až 10 % denní normy buničiny. Zlepšuje peristaltiku střeva, normalizuje trávení a napomáhá regulování hladiny cukru v krvi. Kromě toho obsahují broskve v menším množství prebiotika – užitečné bakterie, které živí váš mikrobiom.Upevňují imunitu. Broskve jsou výborným zdrojem vitaminu C, který potřebuje hned několik druhů imunitních buněk pro své správné fungování a zajištění spolehlivé ochrany před viry a patogenními bakteriemi.Užitečné pro pokožku. Vitaminy A a C jsou silnými přírodními antioxidanty, chrání buňky před poškozením volnými radikály a zpomalují stárnutí. Kyselina askorbová napomáhá produkování kolagenu v kůži. Což ji dělá pěknou a pružnou, a vitamin A pomáhá chránit buňky kůže před poškozením slunečními paprsky, vyrovnává její tón a dodává přirozený lesk.Užitečné pro oči. Broskve obsahují lutein a zeaxantin, které pomáhají chránit sítnici a čočku oka, jak vyšlo najevo v průběhu výzkumů, snižují nebezpečí vývoje makulární degenerace a šedého zákalu – dvou nejrozšířenějších očních chorob.Pomáhají hubnout. Broskve mají nízkou kalorickou hodnotu a mírný obsah cukru. Jejich schopnost regulovat hladinu cukru a insulinu v krvi, a také obsah buničiny a vody z nich dělají rozumnou volbu pro ty, kdo dávají pozor na váhu.

Červenáček V Evropě se místo slova buničina používá slovo vláknina. Broskve mají poměrně hodně například draslíku, vápníku, sodíku, železa, zinku či hořčíku, které pozitivně působí na duševní pohodu člověka. Kvůli postřikům je vhodné slupku odstranit. 🐸🐸🐸🐸 0

