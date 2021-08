https://cz.sputniknews.com/20210822/po-dlouhe-dobe-neco-rozumne-od-koalicni-strany-hnuti-kollara-jsme-rodina-moc-afghancu-v-sr-nechce-15583644.html

„Po dlouhé době něco rozumné od koaliční strany.“ Hnutí Kollára Jsme rodina moc Afghánců v SR nechce

„Po dlouhé době něco rozumné od koaliční strany.“ Hnutí Kollára Jsme rodina moc Afghánců v SR nechce

V době, co bude slovenské hnutí Jsme rodina ve vládní koalici, tak nedovolí navyšovat počet přijatých Afghánců. Uvedl to předseda Národní rady SR Boris Kollár... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Kollár poznamenal, že souhlasí s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.Slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) ještě v pondělí (16. 8.) hovořil o tom, že vládní kabinet se rozhodl poskytnout azyl deseti občanům Afghánistánu, kteří za poslední roky velmi intenzivně spolupracovali s členskými státy EU. Šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok (kandidát SaS) v úterý (17. 8.) podotkl, že číslo deset Afghánců „není vytesané do kamene“.Mimoparlamentní SNS odmítá přerozdělování uprchlíků a výzvu předsedkyně Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyenové k tomu na to, aby se každý stát přihlásil k určitému počtu uprchlíků. V neděli o tom informovala ředitelka kanceláře předsedy SNS Andreje Danka Zuzana Škopcová.Později se předseda SNS Andrej Danko na sociální síti vyslovil k tématu.„Tak jak jsem řekl minulý týden, nebude jich jen deset s rodinami, jak tvrdí naše koalice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera zaslala výzvu státům, které se podílely na misi v Afghánistánu. Členové EU, kteří přijmou uprchlíky, mohou podle ní dostat finanční pomoc. Nejprve bych, paní předsedkyně, chtěl vidět názvy firem, které v Afghánistánu dělaly byznys, a zejména státy, kde sídlí tyto firmy, by měly pomáhat. Ty vyzývejte na pomoc jako první,“ adresoval svá slova Danko předsedkyni EK.Připomeňme, že Evropská komise vyzvala všechny země Evropské unie, aby přijaly více lidí z Afghánistánu. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová v sobotu na návštěvě španělského přijímacího střediska pro evakuované z Afghánistánu zaslala podobnou výzvu všem státům, které se podílely na misi v této středoasijské zemi. Členové EU, kteří přijmou uprchlíky, mohou podle ní dostat finanční pomoc.Stanovisko Kollára podpořili sledující.„Souhlasím! Nikdy se nevzdají své kultury a zvyků. Integrace není možnááá!!!!“ uvedl Janulík Frčky.„Podporuji názor Kurze a Kollára,“ napsala Vlasta Zábojová.„Po dlouhé době něco rozumné od koaliční strany,“ konstatovala Daniela Orešanská.„Konečně rozumné stanovisko. Máme dost svých chudých,“ připomněla Marta Halaničová.

