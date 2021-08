https://cz.sputniknews.com/20210822/putin-nechceme-aby-se-v-rusku-objevili-ozbrojenci-pod-rouskou-uprchliku-z-afghanistanu-15581175.html

Putin: Nechceme, aby se v Rusku objevili ozbrojenci pod rouškou uprchlíků z Afghánistánu

Rusko nechce, aby se v zemi objevili ozbrojenci pod rouškou uprchlíků z Afghánistánu. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin během setkání se zástupci... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-22T16:26+0200

„Představte si, že do jakékoli země přijeli uprchlíci ... kdo jsou tito uprchlíci? Jak to máme vědět? Mohou jich být tisíce nebo dokonce statisíce. Nebo možná miliony. A my s těmito našimi nejbližšími spojenci a sousedy ani nemáme vízová omezení. Ale jaká je to hranice? Tisíc kilometrů. Nasedl na cokoli, dokonce i do auta, dokonce i na osla, a jel po stepi. A co s tím uděláme?“ řekl Putin na setkání se zástupci strany Jednotné Rusko.Putin upozornil, že situace v Afghánistánu přímo souvisí s bezpečností Ruska.„Právě teď to bylo řečeno o Afghánistánu. Má to přímý vliv na naši bezpečnost,“ podotkl ruský prezident.Putin připomněl, že hrůzy, které se nyní odehrávají v Afghánistánu, nebyly v Rusku až tak dávno, a v Rusku nechtějí, aby se to vrátilo.„Nechceme, aby se u nás zopakovalo byť i jen něco z toho, co jsme měli v 90. letech, po roce 2000, kdy skutečně probíhaly boje na severním Kavkaze. A hrůzy, které nyní vidíme na území Afghánistánu, tyto hrůzy byly u nás. To vše nebylo tak dávno. A skutečnost, že nyní je vše stabilní, klidné ... existují problémy, ale nesrovnatelné s tím, co bylo dříve. Nikdo se tam nechce vrátit, takže takové prvky odtamtud z Afghánistánu ani z jiných zemí nepotřebujeme,“ zdůraznil prezident Ruské federace.Proto podle jeho slov Rusko pracuje na syrské otázce.„Aby se zabránilo tomu, že se Sýrie promění v nějaký druh Afghánistánu a bude to ohnisko terorismu,“ řekl ruský prezident.Dodal, že otázka uprchlíků z Afghánistánu bude pro ruské ministerstvo zahraničních věcí prioritní.

afghánistán

