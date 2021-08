Smrt Hrubeše zasáhla kolegy. Na léta společné práce si zavzpomínala Saskia Burešová

https://cz.sputniknews.com/20210822/smrt-hrubese-zasahla-kolegy-na-leta-spolecne-prace-si-zavzpominala-saskia-buresova-15582988.html

Česká média dnes informovala o smrti Eduarda Hrubeše, moderátora legendárního zábavného pořadu České televize Tak neváhej a toč. Tato zpráva nezůstala bez... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Moderátor známého zábavného pořadu Tak neváhej a toč, který byl vysílán v letech 1997-2010, zemřel ve věku 84 let. Jeho kolegyně Saskia Burešová se přiznala, že ji tato zpráva zdrtila.„Dozvěděla jsem se to ráno a musím říct, že mě to zlomilo, protože jsem to nečekala, i když jsem věděla, že na tom v poslední době nebyl nejlépe,“ přiznala se Saskia Burešová.„Měli jsme spolu pořad v 60. letech. Hrubeš tehdy začínal moderovat a potřeboval k sobě partnerku. Probíhaly na tu dobu netradiční konkurzy, ze čtyř finalistek, mezi nimiž jsem byla i já, pak vybírala porota i diváci. A nějak se stalo, že jsem to vyhrála,“ zavzpomínala si pro Super.cz Burešová.Saskia se dokonce přiznala, že moderátor nese odpovědnost za její ikonický účes.Uvedla, že s Hrubešem si rozuměli jak z profesionálního hlediska, tak i z toho lidského.„Je to velmi smutné, dnes pro něj pláče i nebe,“ dodala na závěr Burešová.Eduard HrubešEduard Hrubeš se narodil 27. prosince 1936 v Brně. Studoval filmovou a televizní publicistiku na FAMU. Svoji kariéru v televizi odstartoval v roce 1967 v redakci Československé televize, kde spolu se Saskií Burešovou uváděl Poštovní schránku. Zůstal tam až do normalizace. Poté pracoval jako umělecký vedoucí a konferenciér.Hrubeš měl také rád hudbu. Na trumpetě a banju doprovázel dechový soubor Velkopopovická Kozlovka.V roce 1985 se vrátil k moderování, kdy působil jako moderátor známého pořadu Kavárnička dříve narozených. Největší slávu mu však přinesl zábavný pořad Tak neváhej a toč, který byl vysílán v letech 1997-2007 a pak ještě krátce na podzim 2010.Se svojí manželkou, televizní kostýmní výtvarnicí Blankou měl dceru Blanku. V roce 2012 však jeho manželka prodělala mrtvici a vinou těžkých následků nakonec nemoci podlehla. Moderátor se s její smrtí nikdy nevypořádal.

