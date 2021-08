https://cz.sputniknews.com/20210822/trump-prohlasil-ze-se-americti-vojaci-mohou-vratit-do-afghanistanu-15576718.html

Trump prohlásil, že se američtí vojáci mohou vrátit do Afghánistánu

Trump prohlásil, že se američtí vojáci mohou vrátit do Afghánistánu

Americká armáda musí být připravena k návratu do Afghánistánu, prohlásil bývalý prezident USA Donald Trump. 22.08.2021

„Musíme vstoupit, je třeba to udělat, až nastane správný čas. Budeme možná nuceni vstoupit, protože tento člověk, který řídí naši zemi, přijal hrozné rozhodnutí o stažení celé naší silné armády. Budeme možná nuceni vstoupit. Možná, že nebudeme, ale je možné, že budeme. Nejste-li připraveni vstoupit, již nikdy neuvidíte těchto 45 tisíc lidí,“ prohlásil Trump na mítinku svých přívrženců ve státě Alabama.Akci vysílala americká média. Podle Trumpova názoru se v Afghánistánu nachází nikoli 10 tisíc amerických občanů, ale 45 tisíc. „Když si nebudou myslet, že jste připraveni se vrátit, nikdy je neuvidíte, ať už je jich tam 10 nebo 45 tisíc,“ řekl Trump, ale neupřesnil, jestli má na mysli Tálibán*.Minulý týden již uvedl počet Američanů v Afghánistánu a sdělil číslo 40 tisíc.Trump rovněž označil za podvodníka afghánského prezidenta Ašrafa Ghaního, který rezignoval na post. „Odletěl s fůrou peněz,“ zdůraznil politik.Trump se domnívá, že po odchodu USA z Afghánistánu se tam chystá Rusko, které v minulosti utrpělo ztráty následkem účasti v afghánském konfliktu. „Dnes je to Rusko, ale je to mnohem slabší verze než dříve (pozn. za dob SSSR). Byl to jejich neúspěch, promarnili spoustu let a utratili fůru peněz. Ale nevyhráli v Afghánistánu. Všechny tyto utracené peníze, všechny životy, které položili, o tom svědčí. Všechno, co máte udělat, je zeptat se Ruska, co si o tom myslí. Slyšel jsem, že se hodlá vrátit, nepospíchejte. Nikdo, kdo tam přišel, nedopadl dobře,“ řekl Trump.Biden padl na kolenaTrump prohlásil, že současný prezident USA Joe Biden se vzdal všech pozic v Afghánistánu ve prospěch Tálibánu*, čímž před ním padl na kolena.„Měl jsem do činění (s hlavou politické kanceláře Tálibánu*) Abdulem (Ghaní Baradarem), byl to vůdce. Řekl jsem mu: Abdule, pokud se něco stane, uspořádáme vám teror, bude to hrůza. Nechte Američany na pokoji, nikdy nepřicházejte do naší země, budete stejně pokračovat ve své občanské válce. S tím nic nesvedu. Válčili stovky let, je to jejich život. Jsou dobří bojovníci. Ale měl jsem s nimi dobré vztahy,“ prohlásil Trump na mítinku svých stoupenců v Alabamě.O kontaktech Trumpa s mullahem Abdulem Ghaní Baradarem byly uvedeny informace na začátku března 2020.„Řekl jsem jim: přistupme k věci, existují podmínky pro uzavření dohody. Nesouhlasili se dvěma prvními, silně jsme je přitlačili, pak souhlasili. Měli pár podmínek, které jsme byli ochotni akceptovat,“ vylíčil Trump průběh jednání.Uzavření dohody zabránila porážka prezidenta USA ve volbách, vysvětlil Trump. „Pak se u nás konaly falešné volby, přišel nový prezident. Nový prezident obsadil kancelář, padl na kolena, a řekl: přijďte, vezměte si všechno, co máme. Je to ostuda, nejvíce ponižující chování, jaké jsme kdy viděli,“ řekl politik.Trump prohlásil, že svět prožívá zklamání z USA. „Všichni se na nás dívají a říkají: co se sakra stalo s USA a tak rychle? Nemohou tomu uvěřit,“ prohlásil Trump.*teroristická organizace zakázaná v RF

