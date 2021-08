https://cz.sputniknews.com/20210822/usa-mohou-zapojit-americke-letecke-spolecnosti-do-pomoci-v-evakuaci-z-afghanistanu-15576956.html

USA mohou zapojit americké letecké společnosti do pomoci v evakuaci z Afghánistánu

Administrativa USA může zapojit americké letecké společnosti do další přepravy desítek tisíc lidí evakuovaných z Afghánistánu a z amerických vojenských... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-22T14:01+0200

2021-08-22T14:01+0200

2021-08-22T14:01+0200

usa

afghánistán

evakuace

Bílý dům se zřejmě chystá projednat možnost nasazení rezervní letecké flotily civilního letectva (Civil Reserve Air Fleet, CRAF), založeného v roce 1952. Cílem je získat od pěti amerických leteckých společností asi 20 letadel, jejiž pomocí bude možné pokračovat v přepravě lidí evakuovaných z Afghánistánu.Novinové zdroje uvedly, že civilní letadla nebudou podnikat lety bezprostředně do Kábulu nebo z něj. Jde pouze o zapojení pilotů a posádek soukromých leteckých společností do pomoci s další přepravou osob, které se nacházejí na amerických základnách v Kataru, Bahrajnu, a Německu, píší noviny.Tato pomoc leteckých společností může snížit zátěž pro základny, kde stále přibývá lidí.Zástupce Pentagonu, generálmajor Hank Taylor prohlásil na sobotním briefingu, že USA od 14. srpna evakuovaly letadly z kábulského mezinárodního letiště asi 17 tisíc lidí. Celkem evakuovali američtí vojáci z islámské republiky přibližně 22 tisíc lidí, sdělil Taylor.Situace v Afghánistánu se zvlášť vyhrotila v posledních týdnech, kdy bojovníci hnutí Tálibán* podnikli rychlý útok po celé zemi a obsadili všechny hraniční přechody. 15. srpna vstoupili do Kábulu a získali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní opustil zemi, aby, podle jeho slov, „odvrátil masakr.“ V noci na 16. srpna prohlásil mluvčí politické kanceláře Tálibánu* Muhammed Naim, že válka v Afghánistánu skončila a že forma vlády bude vyjasněna v nejbližší době.*teroristická organizace zakázaná v RF

laďa zmeskal Ať si je USA odvezou do své země.Jestli EU podlehne tlaku USA a začne uprchlíky pouštět do Evropy,je to jako by si tady nastěhovali Ruský národ který tak nenávidí.Přito Rusko nikoho nechce násilím přeorjentovat v názoru.Nastane krvavý boj ve středu Evropy i s tím že se migranti budou hrnout přes hranice a to už nikdo nezastaví. 2

bancafe Ne USA je jen dopraví na nejbližší letiště a pak ať si jsou do Evropy. ale zatím především odvážejí jen své lidi, vždyť jen diplomatů tam prý dle jejich vyajádření měli přes 4000 a celkem 10 000 v ddiplomatických službách, Potom soukromé armády, tajné služby,,, takže musí odvést asi 20 000 svých civilistů, a potom specialisty Afgánce aby je mohli nasadit v Sýrii Libyi atd. a potom vojáci 1

usa

afghánistán

usa, afghánistán, evakuace